Кулеба: мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за столом переговоров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не доверяет президенту России Владимиру Путину, поэтому не согласится на переговоры с его участием. В качестве альтернативного варианта господин Кулеба указал, что в переговорах для завершения российско-украинского конфликта может участвовать третья сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Отвечая на вопрос в интервью для Corriere della Sera, является ли Владимир Путин партнером для Украины по переговорам, Дмитрий Кулеба сказал: «Нет. Путин нам не партнер». «Есть другие дипломатические способы вести дела опосредованно. Но нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом»,— уточнил украинский министр.

Господин Кулеба отметил, что Украина готова вести мирные переговоры с Россией, но не с Владимиром Путиным, и только при условии, что российские войска будут выведены с территорий, которые Киев считает своими.

Журналист издания уточнил у господина Кулебы: если украинская сторона отказывается от переговоров с президентом России, то с кем она готова обсуждать варианты урегулирования конфликта. Глава МИД Украины напомнил про процесс заключения зерновой сделки, когда роль посредников взяли на себя ООН и Турция.

«В прошлом году зерновая сделка была заключена при посредничестве генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана. С нами и с Москвой было два отдельных соглашения, прямого контакта никогда не было»,— сказал Дмитрий Кулеба.

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае 2023-го господин Зеленский сказал, что переговоры не начнутся до вывода российских войск с территории Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева