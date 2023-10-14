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Коммерсантъ FM
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РФ предложила Совбезу ООН резолюцию по войне между Израилем и «Хамасом»

Россия разработала проект резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Предлагается призвать стороны к прекращению насилия в отношении гражданского населения и освободить заложников.

Российские власти официально не представляли документ. Выдержки из него публикуют «РИА Новости», ТАСС и Reuters. По информации британского агентства, Москва передала одностраничный проект коллегам в Совбезе на закрытом заседании в пятницу, 13 октября.

В проекте постановления предлагается призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Также предлагается «решительно осудить любое насилие и боевые действия в отношении гражданского населения, а также все акты терроризма». Совет Безопасности, по мнению РФ, должен выразить «серьезную озабоченность эскалацией насилия и ухудшением ситуации, в частности большим числом жертв среди гражданского населения». Также Москва предлагает отметить, что «долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами».

Как отмечает Reuters, в проекте постановления ни разу не упоминается «Хамас», с которым воюет Израиль. Источник агентства утверждает, что Москва ни с кем не советовалась насчет проекта. По его мнению, Россия «явно несерьезна или не согласна с большинством членов Совета». Для принятия документа необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны США, Великобритании, Франции, Китая и России.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Тысячи человек погибли и пострадали с обеих сторон. Президент РФ Владимир Путин призвал Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа, вместе с тем он считает, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту».

О поддержке Израиля со стороны союзников — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Леонид Уварчев

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