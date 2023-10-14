Президент Палестины отверг идею изгнания палестинцев из сектора Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас и президент США Джо Байден обсудили войну Израиля и движения «Хамас» по телефону. Господин Аббас в разговоре «категорически отверг выселение палестинцев из сектора Газа», передает слова его представителя палестинское агентство WAFA. После этого американский лидер провел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент Палестины заявил господину Байдену, что «мир и безопасность в регионе могут быть достигнуты только путем реализации решения о двух государствах, основанного на международных резолюциях». Он заявил о готовности Палестины работать для достижения этой цели. Президент высказался против нападений и поддержал соблюдение международного гуманитарного права «в отношении происходящего в секторе Газа».

Господин Аббас также призвал к открытию гуманитарных коридоров для предоставления основных материалов и медикаментов, а также к возобновлению поставок воды, электричества и топлива жителям сектора Газа.

Белый дом подтвердил Reuters, что господин Байден провел переговоры с лидерами Палестины и Израиля, но не уточнил подробности. Беседа американского президента с израильским премьером состоялась уже в пятый раз с начала войны. Господин Нетаньяху, как сообщило израильское правительство, заявил о необходимости единства и решимости для достижения боевых целей против «Хамаса».

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Погибли и пострадали тысячи человек с обеих сторон. Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа и призвал жителей его северной части — больше 1 млн человека — эвакуироваться на юг. В ООН заявили, что такую масштабную эвакуацию за такой короткий срок невозможно провести без «разрушительных гуманитарных последствий».

О критике действий израильских властей — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев