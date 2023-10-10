Член политбюро «Хамаса» заявил, что движение открыто к диалогу
Палестинское движение «Хамас» выполнило цели своей операции, заявил член его политбюро Муса Абу-Марзук. По его словам, движение «не закрыто от переговоров». Он также отметил, что «Хамас» поддерживает контакты с Россией по поводу израильских пленных, у которых второе гражданство российское.
«Мы выполнили наши цели... Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу»,— сказал господин Абу-Марзук в интервью «Аль-Джазира» (цитата по «РИА Новости»).
Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Израиль начал операцию в секторе Газа. Вчера, 9 октября, глава израильского Минобороны Йоав Галант отдал приказ о блокаде сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ палестинскому движению «Хамас» в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Востока».
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