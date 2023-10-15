Тарифы позвали в дорогу

В Москве с 15 октября изменились тарифы для пользователей общественного транспорта. Разовая поездка по карте «Тройка» (одна из самых популярных среди пассажиров) подорожала с 50 руб. до 54 руб., а при входе по биометрии (технология Face Pay) — с 46 руб. до 50 руб. Выросла цена и на ряд абонементов на несколько поездок. Столичные власти объясняют решение проиндексировать тарифы во второй раз в течение года инфляцией, отмечая, впрочем, что удорожание поездок на общественном транспорте с 2011 года отстает от инфляции на 40%, а также беспрецедентным расширением транспортной сети, развитие и поддержание которой сопряжено с расходами. С 15 октября в городе также подорожала эвакуация припаркованных с нарушением правил транспортных средств, причем для некоторых категорий машин — на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост тарифов касается почти всех вариантов оплаты проезда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рост тарифов касается почти всех вариантов оплаты проезда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новые тарифы за проезд на общественном транспорте (наземном, метро, МЦД и МЦК), согласно постановлению правительства Москвы №1874-ПП (.pdf), начали действовать 15 октября. Разовая поездка на всех видах транспорта по карте «Тройка» по билету «Кошелек» (один из самых популярных видов поездок) теперь стоит 54 руб. вместо 50 руб. При проезде по технологии FacePay (проход по биометрии, доступна в метрополитене и на МЦК) — 50 руб. вместо 46 руб. Подорожали и абонементы на несколько поездок: к примеру, 90-минутный билет для проезда в любом виде транспорта теперь стоит 81 руб. вместо 75 руб., проездной без лимита поездок в центральной зоне на 30 дней — 2,73 тыс. руб. (вместо 2,54 тыс. руб.), на 60 дней — 3,15 тыс. руб. (вместо 2,73 тыс. руб.), на 90 дней — 6,6 тыс. (вместо 6,15 тыс. руб.). Введены новые виды проездных, к примеру, «Метро + МЦД» для студентов.

Как пояснили в департаменте транспорта Москвы, цены скорректированы в условиях инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию. В ведомстве обратили внимание на то, что стоимость годовых билетов «Единый» в центральной зоне (19,5 тыс. руб.) и пригороде (24,4 тыс. руб.), а также билета «Автобус—трамвай» (14 тыс. руб.) не поменялась. Неизменными также остались тарифы на речном транспорте (150 руб.). «С 2011 по 2023 год рост стоимости проезда на разных видах транспорта в Москве на 40% ниже уровня инфляции за этот же период»,— обратили внимание в департаменте транспорта.

Отметим, что в предшествующие годы тарифы на общественном транспорте в Москве индексировались раз в год.

В 2023 году это произошло дважды: первый раз пришелся на 2 января (тогда разовая поездка по «Тройке» подорожала с 46 до 50 руб.). На вопрос “Ъ” о причинах второго повышения тарифов в течение года в дептрансе ответили: «В 2023 году в Москве поставлен рекорд по количеству масштабных транспортных событий — открытию новых станций метро, линий рельсового транспорта, дорог и запуску других значимых проектов. Впервые запущены уникальные круглогодичные регулярные маршруты речного электротранспорта. Для дальнейшего развития московской транспортной системы необходима корректировка тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Новая транспортная инфраструктура требует эксплуатационных расходов, в том числе на энергоресурсы и расходные материалы».

«Двойная» индексация тарифов наблюдается не только в Москве, говорит член общественного совета Минтранса Илья Зотов: например, цены на плацкарт в железнодорожном сообщении также увеличивались дважды в этом году (с 1 января — на 8,8%, с 1 декабря — еще на 10,8%). «Расходы на работу транспорта растут, нужно содержать новые станции метро и другие объекты, дорожает техника.

При этом расходы бюджета на содержание транспорта не увеличиваются, поэтому увеличивается тариф»,— пояснил “Ъ” эксперт.

Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков напоминает, что в начале года прогноз по инфляции был около 4%, сейчас — 7,5%, параллельно растут цены на топливо, энергию и запчасти на подвижной состав, часть из которых ввозится по параллельному импорту.

Одновременно с новыми тарифами на общественный транспорт с 15 октября выросла для нарушителей оплата эвакуации неправильно припаркованных авто (оставленных под запрещающим знаком с табличкой «Работает эвакуатор», на пешеходных переходах, инвалидных местах и т. д.).

Наибольшая индексация коснется маломощных машин. Перемещение на штрафстоянку легковой машины с двигателем мощностью до 80 л. с. подорожало с 4,74 тыс. до 5,92 тыс. руб. (на 24,8%), мощностью 80–250 л. с.— с 7,54 тыс. до 9,45 тыс. руб. (на 25,3%), мощностью свыше 250 л. с.— с 10,5 тыс. до 10,7 тыс. руб. (на 1,1%). Цена суток хранения мотоциклов и мопедов на штрафстоянке выросла с 745 до 940 руб., легковых авто и грузовиков массой до 3,5 т — с 1,45 тыс. до 1,82 тыс. руб., автобусов и грузовиков — с 2,58 тыс. до 2,59 тыс. руб. У владельца, напомним, есть право оплатить перемещение автомобиля через 60 дней после получения, а можно и сразу — в этом случае действует скидка 25%.

Менее чем через месяц, 7 ноября, автомобилистов ждут и новые тарифы парковочных зон. Во-первых, расширяется список самих зон: платные паркинги впервые вводятся на 1-м Войковском проезде, 2-м Новоподмосковном переулке, 1-м Магистральном проезде, на улицах Михаила Якушина и Игоря Численко, а также около гостиницы и в жилом квартале на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Новая Башиловка. Расширяется список улиц, где парковка будет платной не только в будни, но и по воскресеньям: Киевская, Марксистская, Студенческая улицы, Ольховский, Ботанический, Можайский, Кутузовский переулки (всего более 40 улиц). Повышается цена парковки в 3-м Красносельском и в 3-м Люсиновском переулках, Большом Балканском переулке, переулке Маяковского, проезде Апакова. Снижается — в Причальном проезде, на участке Космодамианской набережной, на Складочной улице и на 4-й улице Марьиной Рощи. Всего, по оценкам дептранса, изменения тарифов коснутся 3,5% улиц с платными парковками.

Иван Буранов