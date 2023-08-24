Московские власти хотят охватить речным трамвайчиком все русло Москвы-реки

Департамент транспорта Москвы планирует к 2035 году охватить речными трамвайчиками все русло Москвы-реки, сообщила замначальника Московского метрополитена по работе с пассажирами Жанна Ермолина. По ее словам, после запуска первого маршрута городские власти стали «прорабатывать и развитие следующих маршрутов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В планах до 2035 года развивать данный вид транспорта и фактически охватить все русло Москвы-реки, которое проходит по Москве»,— сказала госпожа Ермолина в рамках международного транспортного саммита (цитата по «РИА Новости»).

На форуме первый замглавы дептранса Роман Латыпов сообщил о росте доли общественного транспорта по сравнению с личным в Москве. По его словам, она восстановилась до доковидных показателей. В 2022 году доля составляла 64%, в 2023 году фиксируется рост до 67%.

Президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин запустили в Москве речные суда как вид городского общественного транспорта в июне. На круглогодичный маршрут от Киевского вокзала до Шелепихи вышли 50-местные электрические речные трамваи с панорамным остеклением.

На прошлой неделе Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что трамвайчики перестали ходить по маршрутам, потому что их не зарядили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электричеству дали воду».

Леонид Уварчев