Запуск новых Московских центральных диаметров (МЦД) активизировал обсуждение общей модернизации Центрального транспортного узла (ЦТУ). Так, и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 25 сентября сообщил, что она предполагает, в частности, продление МЦД до ряда регионов России. Эту идею уже утвердил президент Владимир Путин 9 сентября: «Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего ЦТУ. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву». Планы звучат масштабно, но явно требуют некоторых пояснений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Скорлыгина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Так, концепцию «продления МЦД» многие пассажиры восприняли буквально — как будто из Твери в Рязань можно будет ездить через центр Москвы раз в пять-десять минут и со всеми остановками. Но это и нецелесообразно, и не планируется. Глава Союза пассажиров Кирилл Янков подчеркивает, что идея такого продления противоречила бы самой идее МЦД: «Для чего повсюду стараются строить третьи и четвертые пути? Чтобы в этом же направлении параллельно МЦД шли быстрые электрички с небольшим количеством остановок». На его взгляд, востребованной была бы организация стабильного экспресс-сообщения с соседними городами, с учетом того что пассажиры регулярно жалуются на нехватку прямых поездов до Владимира и Рязани. Между тем как раз этого, судя по всему, и не планируется.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, речь действительно идет о том, чтобы увеличить число поездов из соседних регионов — они должны ходить с интервалом 20–30 минут, а не 45–180 минут, как сейчас. Но не до Москвы, а до конечных станций МЦД, где пассажиры пересаживались бы на диаметры. А это совсем не одно и то же.

Собственно, МЦД сами по себе уже в определенной степени ограничивают развитие прямых поездов, которым приходится встраиваться в плотный график. Пересадка на МЦД частично проблему решит. Но, по расчетам президента Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, ценой будет дополнительное время в пути, которое на участке, например, Тверь—Москва может вырасти на 40 минут.

Реально увеличить число прямых поездов до центра столицы позволит только строительство новых путей, но пока план развития ЦТУ, судя по всему, рассчитан на имеющуюся инфраструктуру. А количество пассажиров, которым нужно попасть из областных центров именно на промежуточные станции МЦД, невелико: по оценке Павла Иванкина, например, на плече Тверь—Зеленоград речь может идти на данный момент о 1,5–2 тыс. пассажиров в сутки. А, например, между Владимиром и Железнодорожным пассажиропоток будет заметно меньше.