В Москве подорожали поездки на общественном транспорте

В Москве со 2 января повышена стоимость проезда в общественном транспорте, новые тарифы установлены на разовые поездки и проездные на 30 дней и 60 поездок, сообщает департамент транспорта столицы.

Изменения стоимости:

разовый билет «Единый» подорожал с 57 до 60 руб., на две поездки — с 114 до 120 руб.;

разовая поездка по карте «Тройка» (без записанных абонементов) — с 40 до 42 руб., при поездке «90 минут» — с 62 до 65 руб.;

поездка при оплате банковской картой — с 44 до 46 руб.;

проездной на 30 дней — с 2170 до 2245 руб.;

проездной на 60 поездок — с 1970 до 2070 руб.,

льготные билеты для учащихся на метро на месяц — с 405 до 415 руб., на три месяца — с 1215 до 1245 руб.

Стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней остается прежней, 5430 и 19 500 руб. соответственно. Также без изменений действуют утренние скидки 50% на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена и программа лояльности «Город».