Lufthansa приостановила эвакуационные рейсы из Израиля
Авиакомпания Lufthansa сегодня, 14 октября, объявила о приостановке эвакуационных рейсов для граждан Германии из Тель-Авива. Представитель компании объявил это «текущей ситуацией с безопасностью». Полеты по этому направлению приостановлены до 22 октября, передает AFP.
За вчерашний день, 13 октября, из Израиля эвакуационными бортами было вывезено более 800 граждан Германии. Рейсы организовал германский МИД на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.
Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал о 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 1,9 тыс. жертвах конфликта. Вчера, 13 октября, Израиль потребовал от жителей сектора Газа за сутки эвакуироваться в южные районы.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».