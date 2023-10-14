Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс., ранены 7,7 тыс. человек

Жертвами атак Израиля по сектору Газа стали больше 1,9 тыс. человек, сообщил Минздрав Палестины в Telegram. Среди них 614 детей и 370 женщин. Число пострадавших почти достигло 7,7 тыс.

В Израиле за время конфликта погибли 1,3 тыс. человек, 3,5 тыс. пострадали.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября, она начались с массированных обстрелов израильской территории со стороны сектора Газа. Известно, что среди погибших и пропавших без вести есть россияне. Израиль ввел полную блокаду сектора Газа: прекращены подача электричества, топлива и воды. Правозащитные организации приравнивают это к военному преступлению. Кроме того, Израиль потребовал от гражданского населения сектора Газа эвакуироваться в южные районы в течение 24 часов. Это касается больше 1 млн человек. В ООН считают, что провести такую эвакуацию за сутки невозможно без «разрушительных гуманитарных последствий».

Подробнее о ходе войны — в материале «Ъ» «Палестинцев послали на юг».

Леонид Уварчев