Amnesty International назвал блокаду сектора Газа военным преступлением

Правозащитная группа Amnesty International призвала Израиль снять «незаконную и бесчеловечную» 16-летнюю блокаду Газы, а также способствовать созданию коридоров гуманитарной помощи для жителей Газы. Согласно сообщению на сайте группы, «коллективное наказание» мирных жителей сектора Газы «равнозначно военному преступлению». Группа считает военным преступлением действиях обеих сторон конфликта — боевиков палестинского движения «Хамас» Amnesty International призвала отпустить похищенных заложников.

Amnesty International также призвала власти Израиля восстановить электроснабжение сектора Газа. 11 октября единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения топлива. До этого министр обороны Израиля Йоав Галант приказал с 8 октября прекратить подачу электричества в сектор Газа, а с 9 октября — прекратить водоснабжение.

«Отключение электроэнергии погрузило сектор Газа во тьму и значительно усугубит продолжающуюся гуманитарную катастрофу, еще больше ограничивая средства связи и доступ к Интернету»,— говорится в заявлении группы.

Сегодня, 13 октября, армия Израиля выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для их безопасности. Мирных жителей также попросили не приближаться к границе с Израилем. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа. Речь идет об 1,1 млн палестинцев. Представители «Хамаса» назвали заявление израильской армии «провокацией» и призвал мирных жителей не уезжать.

По данным палестинского Минздрава, число погибших в ходе боевых действий в секторе Газа превысило 1,4 тыс., число раненых превысило 6 тыс. В Израиле при атаке палестинского движения погибли 1,3 тыс. человек. Около 3,3 тыс. пострадали. Боевики «Хамаса» сообщали о похищении 100 заложников, палестинский «Исламский джихад» заявлял о 30 похищенных с территории Израиля. 13 октября «Хамас» сообщил о гибели 13 заложников в ходе атак израильской армии на сектор Газа, среди погибших есть иностранные граждане.

Подробнее о палестино-израильском конфликте — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Полина Мотызлевская