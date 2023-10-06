Как наше ДВЗЯИ отзовется

В понедельник, 9 октября, Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). О том, что Россия может пойти на такой шаг, чтобы повести себя «зеркально» с США, которые до сих пор не ратифицировали этот открытый к подписанию еще в 1996 году документ, в четверг заявил президент Владимир Путин. При этом он однозначно не поддержал ни требование ужесточения ядерной доктрины страны, ни идею возобновления ядерных испытаний. Действия России тем не менее, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, могут быть восприняты как шаг к эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России все чаще звучат голоса в поддержку испытаний ядерного оружия — например, на архипелаге Новая Земля (на фото). Но Владимир Путин считает, что время для этого еще не пришло

Фото: Н.Малышев / ТАСС В России все чаще звучат голоса в поддержку испытаний ядерного оружия — например, на архипелаге Новая Земля (на фото). Но Владимир Путин считает, что время для этого еще не пришло

Фото: Н.Малышев / ТАСС

«Зеркальный ответ»

О том, что на ближайшем заседании Совета Думы будет рассмотрен вопрос о дератификации ДВЗЯИ, в пятницу в своем Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", наш президент Владимир Владимирович Путин поднял важный вопрос, который касается безопасности России и ее граждан. Речь идет об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,— напомнил он.— Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений». По мнению Вячеслава Володина, отзыв ратификации ДВЗЯИ соответствовал бы национальным интересам РФ и стал бы «зеркальным ответом» США, которые до сих пор не ратифицировали этот договор.

О том, что Россия могла бы дератифицировать ДВЗЯИ, чтобы уравнять ситуацию с США, Владимир Путин сказал, отвечая на вопрос одного из основателей клуба «Валдай», почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова. Политолог при этом спросил президента не о ДВЗЯИ, а о возможности изменения российской доктрины применения ядерного оружия в сторону понижения ядерного порога, чтобы, как он выразился, «отрезвить партнеров». Владимир Путин ответил, что не видит в этом необходимости. И обнародовал другое предложение: «повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами», которые подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ, в то время как Россия сделала и то и другое.

«В принципе зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно»,— сказал президент.

Два месяца назад “Ъ” первым сообщил, что в госструктурах РФ обсуждается вариант отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ ради полной симметрии с США (см. “Ъ” от 4 августа).

Напомним, что ДВЗЯИ был одним из первых международных соглашений, ратифицированных Госдумой весной 2000 года, после того как Владимир Путин стал президентом. Открыт к подписанию же договор был 24 сентября 1996 года. С тех пор его подписали 187 государств и ратифицировали 178. 187-й страной 8 сентября 2023 года стало Сомали. Но договор до сих пор не действует.

Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран из «Приложения 2», имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая РФ. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

«Экстраординарный шаг»

При предыдущем президенте США Дональде Трампе Белый дом официально объявил об отсутствии планов добиваться ратификации ДВЗЯИ. При Джо Байдене этот курс был скорректирован, однако практических шагов к ратификации договора и нынешняя администрация не предпринимает, поскольку договор не пользуется популярностью в Сенате. Американские законодатели опасаются, что договор не даст 100% гарантий того, что оппоненты Вашингтона не будут заниматься запрещенной ядерной деятельностью, в то время как сами США будут его неукоснительно соблюдать. Тем не менее американские власти регулярно подчеркивают, что привержены сути договора, полностью соблюдают взятый на себя мораторий на ядерные испытания и являются крупнейшим донором созданной в рамках ДВЗЯИ международной мониторинговой системы.

На отношение американских законодателей к ДВЗЯИ отзыв Россией его ратификации не повлияет — в этом сходятся и российские, и американские эксперты. «В последние годы американцы ничего не делают для того, чтобы ратификация все же состоялась, что является одной из причин, почему подписанный более 25 лет назад договор не может вступить в силу. Это совершенно ненормальная ситуация. Но шансов на то, что в США прислушаются даже к такому нашему экстраординарному шагу (отзыву ратификации.— “Ъ”), у них проснется совесть и они начнут действовать, невелики»,— оценил ситуацию в беседе с “Ъ” глава делегации РФ на переговорах по ДВЗЯИ, бывший замминистра иностранных дел Григорий Берденников.

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон) Дэрил Кимбалл, в свою очередь, сказал “Ъ”, что дератификация Россией ДВЗЯИ с целью достижения симметрии с Соединенными Штатами «ни на йоту не приблизила бы США к ратификации договора», поскольку для этого требуется одобрение 67 из 100 сенаторов, чего сейчас невозможно достичь из-за раскола по партийному принципу.

«И вообще политики не меняют свои подходы под давлением иностранных правительств. Более вероятно, что отмена ратификации ДВЗЯИ Госдумой вызовет вопросы о том, планирует ли Россия возобновить ядерные испытания, что, наоборот, заставит некоторых американских сенаторов еще больше усомниться в необходимости ратификации договора со стороны США»,— отметил Дэрил Кимбалл, охарактеризовав действия РФ как «гол в собственные ворота».

«К единому знаменателю»

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил журналистов: возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что Россия намерена начать проводить ядерные испытания. Напомним, СССР провел последнее такое испытание в 1990 году, РФ же ядерное оружие не испытывала. По словам Дмитрия Пескова, история с дератификацией связана исключительно с желанием привести ситуацию «к единому знаменателю» с США.

Это важное уточнение, поскольку в ходе выступления на «Валдае» Владимир Путин прямо заявил, что некоторые призывают его именно «вернуться к испытаниям». Россия, уточнил президент, практически закончила работу над несколькими современными видами стратегического оружия, включая сверхтяжелую ракету «Сармат» и крылатую ракету с двигательной ядерной установкой «Буревестник». «Как правило, специалисты говорят, что это новое оружие и нужно убедиться в том, что специальный боезаряд будет работать без сбоев, и надо проводить (ядерные.— “Ъ”) испытания»,— сообщил Владимир Путин, добавив: он сейчас не готов сказать, нужно или не нужно России проводить подобные испытания.

Среди тех, кто в последнее время публично призывал возобновить ядерные испытания, был президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По его мнению, «достаточно провести испытания на Новой Земле... один разок хотя бы, и все встанет (в отношениях с Западом.— “Ъ”) на свои места» (цитата по «РИА Новости»). Как и Сергей Караганов, Михаил Ковальчук призвал внести изменения в основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания с тем, чтобы оппоненты России «точно понимали» ее решимость отстоять свою безопасность.

Но, как следует из выступления Владимира Путина, ни возобновление испытаний, ни изменение доктрины он пока поддержать не готов, считая в нынешней ситуации «вполне достаточным» отзыв ратификации ДВЗЯИ.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил “Ъ”, что после проведения соответствующих законодательных процедур Россия может уведомить генсека ООН Антониу Гутерриша об отзыве ратификационной грамоты ДВЗЯИ. При этом, по его словам, потребуется принятие отдельного федерального закона, которым будет признан утратившим силу закон 2000 года о ратификации ДВЗЯИ. «Но это не денонсация (полный выход.— “Ъ”),— подчеркнул он.— Подпись под договором не отзываем, из добровольного моратория на проведение ядерных испытаний не выходим — пока аналогичных обязательств придерживаются США. Отзываем ратификационную грамоту, тем самым восстанавливая законодательный паритет с Конгрессом США. Все».

«Демонстративный политический жест»

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в беседе с “Ъ”, однако, выразил мнение, что в мире (прежде всего на Западе) отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ будет интерпретирован как шаг к полному выходу из договора. «С учетом того что американцы действительно ничего не делают для ратификации договора, такая мера (отзыв Россией ратификации.— “Ъ”), может быть, и оправданна. Но это серьезный демонстративный политический жест. И в нынешней напряженной обстановке, связанной со всем, что происходит на Украине и вокруг нее, действия властей России будут многими восприняты как шаг к началу ядерных испытаний, а возможно, и к применению ядерного оружия»,— допустил он.

Линн Растен, вице-президент некоммерческой организации «Инициатива по уменьшению ядерной угрозы» (Вашингтон), ранее занимавшая высокие посты в Белом доме, в беседе с “Ъ” также предположила, что отзыв ратификации ДВЗЯИ со стороны России «вызовет тревогу по поводу того, что она готовится возобновить испытания ядерного оружия». По прогнозу эксперта, это будет критически воспринято во всем мире, особенно в странах, не обладающих ядерным оружием и рассчитывающих на то, что пятерка официально признанных ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) будет продвигаться в направлении разоружения.

Пока на новости из России, впрочем, успел отреагировать только исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации ДВЗЯИ Роберт Флойд.

«Было бы тревожно и глубоко прискорбно, если бы какое-либо государство, подписавшее ДВЗЯИ, пересмотрело свою ратификацию»,— заявил он.

Россия, по словам Роберта Флойда, играет важную роль в работе ОДВЗЯИ, так как на ее территории располагается второй по размеру сегмент станций международной мониторинговой системы (32 станции). «Я рассчитываю на продолжение тесного сотрудничества с Российской Федерацией и всеми государствами, взявшими на себя обязательства по созданию мира, свободного от ядерных испытаний»,— добавил он.

Елена Черненко, Ксения Веретенникова