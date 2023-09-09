Провода, протянутые из холодной войны

В 1963 году, вскоре после Карибского кризиса, СССР и США для уменьшения опасности ядерного конфликта договорились создать прямой канал связи между высшими руководителями. Канал остается в рабочем состоянии и каждый час тестируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инсталляция «Линия Москва-Вашингтон» в Музее криптографии в Москве

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Инсталляция «Линия Москва-Вашингтон» в Музее криптографии в Москве

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бурая лиса и фальшивый экземпляръ

Необходимость в организации горячей линии связи между лидерами США и СССР возникла после Карибского кризиса 1962 года. Тогда на передачу и расшифровку сообщений по официальным дипломатическим каналам уходило от 6 до 13 часов — непозволительно много, учитывая, что мир оказался на грани ядерной войны. Летом 1963 года начались переговоры по контролю над ядерным вооружением и расширению контактов между двумя странами.

«Первым шагом в этом направлении станет достижение договоренности о прямой связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы избежать с той и другой стороны опасных задержек, непонимания и неверного толкования действий, которые могут иметь место в период кризиса»,— заявил 10 июня 1963 года президент США Джон Кеннеди. Через десять дней официальные представители США и СССР в Комитете по разоружению Чарльз Стилл и Семен Царапкин подписали меморандум «об установлении линии прямой связи».

Интересно, что изначально автором этой идеи был не государственный деятель, а журналист — главред американского журнала Parade Джесс Горкин, который призывал к созданию горячей линии на случай ЧП в открытом письме еще в 1960 году. Вклад Горкина был позже признан президентом США Джоном Кеннеди, который отметил журналиста благодарственным письмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители США и СССР в Комитете по разоружению Чарльз Стилл (слева) и Семен Царапкин подписывают меморандум в Женеве

Фото: AFP Представители США и СССР в Комитете по разоружению Чарльз Стилл (слева) и Семен Царапкин подписывают меморандум в Женеве

Фото: AFP

30 августа 1963 года из Вашингтона в Москву пришло первое сообщение по горячей линии: «The quick brown fox jumped over the lazy dog`s back 1234567890» — «Быстрая бурая лиса перепрыгнула через спину ленивой собаки». Эта фраза-панграмма содержит все символы латинского алфавита и применяется для тестирования аппаратуры. В ответ Москва также послала панграмму со всеми символами кириллицы: «В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляръ! 1234567890».

С того дня и до сих пор для гарантии мгновенной доступности в кризисной ситуации каждый нечетный час тестовое сообщение на русском языке отправляется из Москвы в Вашингтон, а каждый четный час — обратно, на английском. Тексты нейтральны: чаще всего это фрагменты из произведений классиков и научно-популярных статей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские военные телеграфисты во время испытательного запуска горячей линии в Пентагоне

Фото: AP Американские военные телеграфисты во время испытательного запуска горячей линии в Пентагоне

Фото: AP

Непрямая линия

Благодаря кинематографу появился один из стереотипов о холодной войне: в кризисной ситуации лидер одной страны лично звонит по телефону — как правило, красному — своему коллеге. На деле голосовой контакт в экстренных случаях исключался — он нес риск неверного перевода, тогда как письменный давал время для осмысления информации. Сообщения передавались по кабельному каналу с помощью телетайпов — электромеханических печатных машин.

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Канал не был прямым — он проходил по подводному трансатлантическому кабелю через Лондон, Копенгаген, Стокгольм и Хельсинки. В соглашении между странами оговаривалось, что, «если опыт покажет необходимость в дополнительной проводной цепи, она может быть установлена по взаимному согласию».

Такая необходимость вскоре возникла: в 1964 году вор отрезал участок кабеля недалеко от Хельсинки, а в 1965-м кабель нечаянно перерезал финский фермер. Еще через год он пострадал из-за советского сухогруза, севшего на мель в Дании.

Помимо кабеля телетайпы были связаны радиоканалом с точкой в марокканском Танжере — автономной международной экономической и политической территории. Сообщения дублировались по трем каналам и считались верными, только если полностью совпадали хотя бы два. С 1978 года страны начали использовать спутниковые каналы связи — кабельный канал стал резервным, а радиоканал прекратил работу.

Американские военные и советские телеграфистки

Линия стала первым каналом в мире, специально предназначенным для обсуждения кризисных ситуаций между конфликтующими государствами. Позже по такой же схеме Москва соединилась с Парижем, Лондоном, Пхеньяном и Пекином. Опыту СССР последовали Индия и Пакистан, Южная и Северная Корея.

Уникальна не столько сама линия с технической точки зрения, сколько выстроенная вокруг нее служба и протокол работы. На терминалах постоянно дежурят не только технические специалисты, но и переводчики, обеспечен быстрый и прямой доступ для руководства стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Копия шифровальной машины ETCRRM II (слева) и стилизованный под телетайп T63 SU12 интерактивный терминал с информацией о линии в Музее криптографии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Копия шифровальной машины ETCRRM II (слева) и стилизованный под телетайп T63 SU12 интерактивный терминал с информацией о линии в Музее криптографии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По рассекреченным данным, в США на горячей линии работает шесть бригад по два человека (связист и переводчик). Также на линии дежурит один президентский переводчик, который при случае может дать более развернутую трактовку специфических формулировок с учетом политической ситуации. Информация о численности сотрудников с советской и российской стороны засекречена.

Интересно, что со стороны США большая часть сотрудников были мужчинами-военными, тогда как на советской стороне часто служили женщины — опытные телеграфистки, которые умели работать за клавиатурой с метрономной точностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятные значки «40 лет линии прямой связи Москва—Вашингтон» и «55 лет линии прямой связи Москва—Вашингтон» в Музее криптографии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Памятные значки «40 лет линии прямой связи Москва—Вашингтон» и «55 лет линии прямой связи Москва—Вашингтон» в Музее криптографии

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Терминал горячей линии в Москве неоднократно переезжал. В первые годы он находился в здании Центрального телеграфа на улице Горького (ныне — Тверская), позднее переместился на территорию Кремля, где также несколько раз менял помещения. В США терминалов несколько: в подвале Пентагона, в Белом доме и в горном комплексе Рэйвен Рок в Пенсильвании.

Принцип одноразовых блокнотов

В первые годы США и СССР принципиально не использовали аппараты собственного производства, чтобы придерживаться нейтралитета,— на линии была установлена норвежская шифровальная машина ETCRRM II, к ней напрямую подключался телетайп. Стороны бесплатно предоставляли друг другу собственные комплекты телетайпов и все необходимое для их работы. Телетайпы с кириллической клавиатурой СССР заказывал сначала у ГДР (T63 SU12), позже — у Чехии (Siemens Т-100S).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Копия шифровальной машины ETCRRM II в Музее криптографии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Копия шифровальной машины ETCRRM II Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Бумажная перфолента Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Копия шифровальной машины ETCRRM II в Музее криптографии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Копия шифровальной машины ETCRRM II Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Бумажная перфолента Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

Сообщения зашифровываются при помощи шифра Вернама, отличающегося абсолютной криптографической стойкостью. Чтобы отправить сообщение, нужно обладать секретным ключом, который существует только в двух экземплярах.

При передаче текст сначала преобразовывался в пятибитный код и при помощи шифровальной машины складывался с ключом — случайной последовательностью битов, нанесенной на бумажную перфоленту. Машина расшифровывала переданное сообщение в реальном времени.

В 1985 году на смену шифровальным машинам пришли микропроцессоры, а перфоленты заменили 5,25-дюймовые дискеты, но принцип шифрования сохранился. Ключи для связи поставлялись дипломатической почтой через посольства. После использования перфолента или дискета уничтожалась. Таким образом поддерживался «принцип одноразовых блокнотов».

В 1990 году впервые была проведена телефонная линия — DVL (direct voice link), а с 2008 года появилась линия для видеосвязи. 7 декабря 2021 года по ней впервые переговорили президенты Владимир Путин и Джо Байден. Однако оба этих канала не относятся к горячей линии, а лишь дополняют ее. Самой горячей линией нынешние президенты, по официальным данным, не пользовались, однако, как заявлял в феврале 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «при желании могут воспользоваться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Клавиатура телетайпа T63 SU12 Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В инсталляции Музея криптографии представлены копии документов, связанных с созданием линии, и телеграмм, отправленных по линии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Второй терминал на инсталляции «Линия Москва-Вашингтон» в Музее криптографии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Клавиатура телетайпа T63 SU12 Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото В инсталляции Музея криптографии представлены копии документов, связанных с созданием линии, и телеграмм, отправленных по линии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Второй терминал на инсталляции «Линия Москва-Вашингтон» в Музее криптографии Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото

От соболезнований до требований

Значительная часть информации о линии засекречена до сих пор, и точное число эпизодов ее использования неизвестно. Из достоверных случаев можно выделить:

1963 год: советская сторона высказала соболезнования в связи с убийством президента США Джона Кеннеди.

советская сторона высказала соболезнования в связи с убийством президента США Джона Кеннеди. 1967 год: председатель совета министров СССР Алексей Косыгин обратился к президенту США Линдону Джонсону с просьбой повлиять на Израиль, который начал военные действия против арабских стран. 8 июня Израиль внезапно атаковал разведывательный корабль ВМС США и другие американские корабли устремились ему на помощь. Джонсон немедленно связался с СССР по горячей линии, сообщил о нападении и заверил, что движение американских судов не означает участия США в войне. Всего стороны обменялись 19 сообщениями.

председатель совета министров СССР Алексей Косыгин обратился к президенту США Линдону Джонсону с просьбой повлиять на Израиль, который начал военные действия против арабских стран. 8 июня Израиль внезапно атаковал разведывательный корабль ВМС США и другие американские корабли устремились ему на помощь. Джонсон немедленно связался с СССР по горячей линии, сообщил о нападении и заверил, что движение американских судов не означает участия США в войне. Всего стороны обменялись 19 сообщениями. 1971 год: президент США Ричард Никсон пытался договориться с СССР о сдерживании Индии в индо-пакистанской войне.

президент США Ричард Никсон пытался договориться с СССР о сдерживании Индии в индо-пакистанской войне. 1973 год: во время войны Судного дня, когда Египет и Сирия атаковали Израиль, СССР и США поддерживали разные стороны конфликта. 22 октября было нарушено соглашение о прекращении огня, после по горячей линии были отправлены сообщения, в которых каждая сторона обвиняла в нарушении другую. Именно по горячей линии велись переговоры по урегулированию конфликта — 25 октября совместными усилиями было объявлено второе прекращение огня.

во время войны Судного дня, когда Египет и Сирия атаковали Израиль, СССР и США поддерживали разные стороны конфликта. 22 октября было нарушено соглашение о прекращении огня, после по горячей линии были отправлены сообщения, в которых каждая сторона обвиняла в нарушении другую. Именно по горячей линии велись переговоры по урегулированию конфликта — 25 октября совместными усилиями было объявлено второе прекращение огня. 1974 год: госсекретарь США Генри Киссинджер обсуждал с СССР вторжение Турции на Кипр.

госсекретарь США Генри Киссинджер обсуждал с СССР вторжение Турции на Кипр. 1979 год: президент США Джимми Картер выразил протест против военной операции советских войск в Афганистане и предупредил о серьезных последствиях, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в ответ заявил, что Афганистан обратился к СССР за помощью «в отражении актов внешней агрессии».

президент США Джимми Картер выразил протест против военной операции советских войск в Афганистане и предупредил о серьезных последствиях, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в ответ заявил, что Афганистан обратился к СССР за помощью «в отражении актов внешней агрессии». 1981 год: президент США Рональд Рейган призвал СССР не вмешиваться во внутренние дела Польши, чтобы не повторить «пражский сценарий».

президент США Рональд Рейган призвал СССР не вмешиваться во внутренние дела Польши, чтобы не повторить «пражский сценарий». 1982 год: после вторжения Израиля в Ливан Леонид Брежнев предупредил президента США Рональда Рейгана об опасности разрастания конфликта и потребовал повлиять на действия Израиля.

после вторжения Израиля в Ливан Леонид Брежнев предупредил президента США Рональда Рейгана об опасности разрастания конфликта и потребовал повлиять на действия Израиля. 2001 год: последний документально подтвержденный случай применения линии — после теракта 11 сентября министр обороны РФ Сергей Иванов выразил США соболезнования и готовность совместно бороться с терроризмом.

В соглашении между странами подчеркивалось, что линия должна использоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Однако известны исключения: в 1968 году во время полета к Луне американского космического корабля «Аполлон-8» американские коллеги неофициально делились новостями о полете с персоналом горячей линии в Москве. Московские сотрудники с интересом слушали о деталях, которые не рассказывали советские СМИ.

За помощь в подготовке материала «Ъ» благодарит исследователей Музея криптографии Кристину Чернову, Егора Ефремова и Александра Дюльденко.

Андрей Егупец