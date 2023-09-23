Испытания на срочность

США, Китай и Россия в последние годы проводят активные работы по расширению и модернизации своих ядерных полигонов. Об этом со ссылкой на спутниковые снимки сообщил американский телеканал CNN. По мнению экспертов, это не обязательно означает, что страны готовятся нарушить действующий с 1990-х годов мораторий на ядерные испытания, однако они не доверяют друг другу и хотят быть «во всеоружии». Официальные представители трех государств заверяют, что возобновлять испытания первыми не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Снимок полигона на архипелаге Новая Земля Фото: Planet Labs PBC / Middlebury Institute Снимок полигона в пустыне штата Невада в США Фото: Planet Labs PBC / Middlebury Institute Снимок полигона в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР Фото: Planet Labs PBC / Middlebury Institute Следующая фотография 1 / 3 Снимок полигона на архипелаге Новая Земля Фото: Planet Labs PBC / Middlebury Institute Снимок полигона в пустыне штата Невада в США Фото: Planet Labs PBC / Middlebury Institute Снимок полигона в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР Фото: Planet Labs PBC / Middlebury Institute

Коммерческие спутниковые снимки телеканалу CNN предоставил Джеффри Льюис, известный американский эксперт из Центра исследований нераспространения (ядерного оружия) имени Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери. На них отображены ядерные полигоны трех стран: американский — в пустыне штата Невада, китайский — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и российский — на архипелаге Новая Земля. Снимки датируются разными годами — с 2018-го по 2023-й. Изучив их, Джеффри Льюис пришел к выводу, что за этот период все три государства расширили и модернизировали свои ядерные полигоны. На них появились новые объекты, включая дороги, туннели, складские и иные помещения. Возросло количество транспортных средств, въезжающих на территорию соответствующих полигонов и покидающих ее. Судя по снимкам, строительные работы продолжались и этим летом.

В материале CNN подчеркивается: «Никаких свидетельств того, что Россия, США или Китай готовятся к неминуемому ядерному испытанию, нет, но спутниковые снимки показывают, что на всех трех полигонах ведется гораздо более активная деятельность, чем несколько лет назад». По словам Джеффри Льюиса, все три страны, судя по обнаруженной деятельности, хотят иметь возможность оперативно провести ядерные испытания, если это будет в какой-то момент сочтено целесообразным. Другие американские эксперты, опрошенные телеканалом, согласились с этим выводом.

СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м, Китай — в 1996-м. С конца 1990-х все три государства придерживаются моратория на проведение таких испытаний. При этом из них только Россия подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США и Китай подписали, но до сих пор не ратифицировали этот документ, что мешает ему вступить в силу.

По данным американских СМИ, при предыдущем президенте США Дональде Трампе в Вашингтоне рассматривали возможность возобновления ядерных испытаний, однако в итоге отказались от этой идеи. Представители администрации Джо Байдена не раз заверяли, что не вынашивают таких планов и намерены строго придерживаться моратория (об этом, в частности, говорила посол США в Москве Линн Трейси в интервью “Ъ” 27 апреля). При этом, как следует из материала CNN, строительные работы близ подземной лаборатории в Неваде, где расположен комплекс U1a, в последнее время заметно активизировались.

В Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA), курирующей эту деятельность, телеканалу пояснили, что там проводятся «подкритические» эксперименты для оценки надежности имеющегося ядерного арсенала без проведения полномасштабных испытаний. «Это предоставляет современные диагностические возможности и данные, которые помогут поддерживать безопасность и эффективность ядерных запасов США без проведения дальнейших подземных ядерных взрывных испытаний»,— уточнили в NNSA.

По оценке же Джеффри Льюиса, «США уже давно поддерживают себя в состоянии готовности к ядерному испытанию — на случай, если один из их соперников предпримет первые шаги». «Соединенные Штаты придерживаются политики готовности провести ядерное испытание в относительно короткие сроки, примерно за шесть месяцев»,— отметил он.

Повышенная активность была также обнаружена на китайском ядерном полигоне севернее от озера Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Спутниковые снимки показывают, что за последние годы там было прорыто пять подземных тоннелей, построено несколько новых зданий (некоторые из которых, по мнению экспертов, могут использоваться для хранения взрывчатых веществ) и дорог. В материале CNN приведено мнение группы экспертов из Японии, предполагающих, что на этом полигоне готовятся проводить «подкритические» испытания (в тоннелях).

В МИД Китая CNN призвали не «раздувать "китайскую ядерную угрозу"», назвав выводы экспертов безответственными. «С момента объявления о приостановлении ядерных испытаний в 1996 году китайская сторона последовательно выполняла это обещание и упорно трудилась, отстаивая международный консенсус о запрещении ядерных испытаний»,— заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве. При этом там подчеркнули, что по отношению к деятельности США в этой сфере мир должен проявлять «высокую бдительность».

Российские власти информацию об активизации работ на ядерных полигонах трех стран, включая Новую Землю, пока не комментировали (в материале CNN сказано, что журналисты не получили ответа на свой запрос, но не уточняется, к кому они обращались). Но деятельность США у России, как и у Китая, вызывает вопросы. В феврале 2023 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что власти РФ знают «всю подноготную» про подход США к возобновлению ядерных испытаний. «Знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне, нам это известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть»,— объявил он тогда.

После этого Владимир Путин дал Минобороны и «Росатому» поручение «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен»,— предупредил Владимир Путин. Таким образом, можно сказать, что Россия подготовку к возможному возобновлению ядерных испытаний анонсировала публично.

В августе министр обороны Сергей Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ на Новой Земле. Этот полигон был образован в 1954 году. В период по 1990 год там было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного взрывов ядерного оружия. Сегодня основными задачами Центрального полигона, как следует из сообщения Минобороны, «являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и техники».

Джеффри Льюис опасается, что, хотя ни одна из трех стран не изъявляет желания возобновить ядерные испытания первой, полное отсутствие взаимного доверия и продолжающийся рост напряженности могут привести к тому, что кто-то все же дрогнет. «Опасность в том, что даже если все трое утверждают, что планируют сделать это (провести ядерное испытание.— “Ъ”) только вторыми, один из них может убедить себя в важности действовать первым, будучи уверенным, что другие вот-вот его опередят и нужен рывок»,— предупреждает эксперт.

Предотвратить возобновление ядерных испытаний какой-либо из стран призван упомянутый выше договор — ДВЗЯИ. Вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла конференция по содействию его вступлению в силу. Такие мероприятия проводятся каждые два года, и это стало уже тринадцатым по счету. Выступивший на конференции от имени России заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин признал, что испытывает в этой связи двоякие чувства. С одной стороны, похвально, что международное сообщество продолжает предпринимать действия для вступления в силу ДВЗЯИ. Однако, по мнению дипломата, сам факт того, что встреча стала тринадцатой по счету, свидетельствует о том, что перспективы договора туманны.

Напомним, ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. С тех пор его подписали 187 государств и ратифицировали 178. 187-й страной 8 сентября 2023 года стало Сомали. Но договор до сих пор не действует. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран из «Приложения 2», имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая Россию. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

Участники вчерашней конференции приняли совместную декларацию, в которой сказано, что они «глубоко обеспокоены тем, что спустя 25 лет после открытия ДВЗЯИ для подписания по-прежнему неясно, какова перспектива вступления этого договора в силу». Напомнив, что ДВЗЯИ должен стать одним из основополагающих правовых документов в области ядерного разоружения и нераспространения, они призвали восемь государств из «Приложения 2» «безотлагательно подписать и ратифицировать договор».

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу в ходе мероприятия также призвала все государства, которые ранее объявили моратории на ядерные испытания, переподтвердить свою приверженность им.

А Сергей Вершинин в ходе своего выступления подтвердил, что Россия намерена и впредь соблюдать этот мораторий. Но добавил: «Если другие государства будут поступать так же».

Елена Черненко