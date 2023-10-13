Самарского губернатора вызвали в администрацию президента РФ

Как стало известно «Ъ-Волга», сегодня глава Самарской области находится в Москве. Губернатор пытается согласовать в администрации президента РФ кандидатуру Виктора Кудряшова на пост руководителя правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На данный момент большинство избранных в сентябре текущего года глав субъектов РФ представили членов кабинета министров. Сообщалось, что задержка с согласованием кандидатуры Виктора Кудряшова может быть связана со скандалами с участием чиновника и его родственников.

Сын самарского чиновника Юрий Кудряшов попал в список восьми россиян, которых в Госдуме РФ попросили проверить на оказание помощи вооруженным силам Украины (госизмена, ст. 275 УК РФ). Согласно протокольному поручению, инициатива связана с тем, что в СМИ и соцсетях распространились материалы о возвращении указанных лиц в Россию. Они, как говорится в документе, ранее покинули страну и «позволяли себе» публичные заявления, направленные на дискредитацию российской армии и государства. «Вместе с тем какой-либо ответственности такие лица по возвращению в Российскую Федерацию не несут, оставаясь безнаказанными, что вызывает большое общественное возмущение»,— говорится в тексте.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан». Политик отметил, что стране «не нужны» те, кто мигрирует из государства в государство, а затем возвращаются обратно.

Юрий Кудряшов с 2021 года проживал в Грузии откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) критические посты, осуждающие Владимира Путина, проведение СВО на Украине и Рамзана Кадырова. После возникшего скандала он закрыл свою страницу. Незадолго до выборов губернатора Самарской области сын чиновника вернулся в Россию. Юрий Кудряшов с женой и ребенком в настоящее время находятся в Самаре.

Евгений Чернов