Критиковавший Владимира Путина сын самарского вице-губернатора вернулся в Россию

Неоднократно критиковавший действующую власть и президента Владимира Путина сын самарского вице-губернатора Виктора Кудряшова вернулся в Россию. Юрий Кудряшов с женой и ребенком в настоящее время находятся в Самаре.

Оба сына Виктора Кудряшова были известны своими оппозиционными взглядами. Старший сын Юрий, уехавший в 2021 году в Грузию, в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) не раз критиковал политику Владимира Путина и специальную военную операцию на Украине. После скандала он закрыл свою страницу.

О смерти младшего сына регионального политика стало известно 8 июля текущего года. Информацию сначала разместила пресс-служба баскетбольного клуба «Самара», где работал Антон Кудряшов. По данным спортивной организации, сын вице-губернатора региона активно взаимодействовал с болельщиками клуба в социальных сетях.

На антироссийскую деятельность сыновей Виктора Кудряшова жаловался депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который передал эту информацию в прокуратуру. Данные проверки надзорное ведомство раскрывать не стало.

Евгений Чернов

Евгений Чернов