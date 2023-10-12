Госдума попросила проверить сына врио главы правительства Самарской области

Госдума РФ приняла протокольное поручение, согласно которому комитету по безопасности и противодействию коррупции поручено проверить и привлечь к ответственности публичных лиц за дискредитацию армии и антироссийские заявления. Речь идет о представителях бизнеса, деятелях культуры и искусства, блогерах и членов семей госслужащих. Поводом для проверки стала информация о том, что по возвращению в Россию эти люди остаются безнаказанными, что вызывает общественное возмущение. Также есть вероятность, что данные лица могли финансировать вооруженные силы Украины (ВСУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан». Политик отметил, что стране «не нужны» те, кто мигрирует из государства в государство, а затем возвращаются обратно.

В список попал сын врио главы правительства Самарской области Юрий Кудряшов. Проверка также будет проведена в отношении признанного в РФ иноагентом юмориста Максима Галкина, его коллеги Александра Гудкова, телеведущего Ивана Урганта, бизнесмена Михаила Фридмана, комика Александра Реввы, блогера Руслана Усачева, а также историка моды Александра Васильева.

Врио главы правительства Самарской области Виктор Кудряшов ранее не стал комментировать заявление пригрозившего релокантам Магаданом Вячеслава Володина. Самарского чиновника неоднократно критиковали за то, что его старший сын Юрий до недавнего времени проживал в Грузии, откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) критические посты, осуждающие Владимира Путина, проведение СВО на Украине и Рамзана Кадырова. После возникшего скандала он закрыл свою страницу. На антироссийскую деятельность сыновей Виктора Кудряшова жаловался депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который передал эту информацию в прокуратуру. Данные проверки надзорное ведомство раскрывать не стало.

Незадолго до выборов губернатора Самарской области сын чиновника вернулся в Россию. Юрий Кудряшов с женой и ребенком в настоящее время находятся в Самаре.

Евгений Чернов