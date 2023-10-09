Дмитрий Азаров за две недели не определился с новым составом правительства региона

Дмитрий Азаров за две недели после вступления в должность губернатора Самарской области не определился с новым составом регионального правительства. На данный момент большинство избранных в сентябре текущего года глав субъектов РФ представили состав кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В частности, с составом правительства региона к 9 октября определился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. О кадровых перестановках сообщили в Москве, Московской и Воронежской областях, Алтайском крае и других субъектах РФ. Не определились с составом правительства региона в Чукотском автономном округе.

На сайте кабинета министров Самарской области в последней новости за 9 октября рассказывается, как муниципалитеты отчитались Дмитрию Азарову о старте отопительного сезона.

По данным «Ъ-Волга», задержка может быть связана с согласованием отдельных кандидатур, в частности, вице-губернатора Виктора Кудряшова, министра транспорта Ивана Пивкина и главы областного минздрава Армена Беняна.

Евгений Чернов