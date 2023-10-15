На связи с космосом

На прошлой неделе Amazon запустил на околоземную орбиту свои первые два спутника, которые должны стать частью проекта компании по развертыванию услуг спутникового интернета Project Kuiper. Amazon стал вторым американским технологическим гигантом, вслед за SpaceX Илона Маска вступившим в гонку интернет-вооружений в космосе. При этом обеспечить всю планету собственным интернетом космического уровня спешат и другие крупнейшие экономики мира — Китай, Индия, Россия и ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты-носителя Atlas V от United Launch Alliance (ULA)

Фото: Joe Skipper, Reuters Запуск ракеты-носителя Atlas V от United Launch Alliance (ULA)

Фото: Joe Skipper, Reuters

Американская компания Amazon Джеффа Безоса начала реализацию своего проекта Kuiper — инициативы по развертыванию системы спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения широкополосной интернет-связи. Запуск первых двух прототипов спутников состоялся 6 октября на ракете-носителе Atlas V от United Launch Alliance (ULA).

В общей сложности компания планирует вывести на орбиту около 3,2 тыс. спутников. Половина из них должна быть выведена на орбиту уже к 2026 году. Полностью завершить эту миссию компания планирует в течение шести лет.

Amazon не первая компания, которая занялась развертыванием спутниковых систем на низкой околоземной орбите, чтобы обеспечить бесперебойный доступ в интернет по всей Земле.

Пионером в этой области стала SpaceX Илона Маска с ее проектом Starlink, который реализуется с 2018 года.

Запуск первого спутника состоялся в 2019-м, а сейчас сеть Starlink насчитывает более 4750 действующих спутников. При этом компания получила разрешение на запуск еще 12 тыс. аппаратов и подала заявку для запуска 30 тыс. спутников. Общее количество спутников в сети Starlink может достичь около 50 тыс. аппаратов.

По состоянию на сентябрь нынешнего года Starlink предоставляла услуги спутникового интернета более чем 2 млн клиентов в 60 странах мира. Amazon только начинает долгий процесс получения разрешений на оказание услуг в разных странах.

Например, 12 октября стало известно о том, что компания ведет переговоры с регуляторами Индии о получении необходимых лицензий для запуска своего сервиса в этой стране. Сколько времени займет этот процесс — неизвестно. Так, та же SpaceX уже который год пытается добиться разрешения от индийских властей, в том числе предлагая гарантировать будущим клиентам в Индии различные скидки при подключении к Starlink. Но регуляторы Индии не торопятся выдавать лицензию американскому гиганту.

Возможно потому, что власти страны уже давно определились с тем, кто должен подарить гражданам доступный и относительно быстрый выход в интернет — это индийская Reliance Jio Мукеша Амбани и британская компания с индийскими корнями OneWeb.

OneWeb, основанная американцем Грегом Уайлером в 2012 году, запустила свои первые спутники еще в феврале 2019 года, то есть на пару месяцев раньше, чем SpaceX. Однако, в отличие от конкурента, не смогла привлечь необходимый объем инвестиций, чтобы осуществить, столкнулась с непосильными для себя расходами и в итоге подала на банкротство.

Спасителями компании в 2020 году стали правительство Великобритании, которое в итоге стало совладельцем OneWeb, и индийский миллиардер Сунил Бхарти Миттал (через одного из крупнейших телекоммуникационных операторов Индии — Bharti Airtel). Они вложили в OneWeb по $500 млн.

В июле нынешнего года OneWeb прошла через еще одну трансформацию, объединившись с французским спутниковым оператором Eutelsat. Теперь спутниковый бизнес OneWeb является частью Eutelsat Konnect, который работает в Европе, странах Африки южнее Сахары и в некоторых регионах России.

Общее количество спутников Konnect на низкой околоземной орбите превышает 600. Большая часть из них досталась как раз от OneWeb.

В июле текущего года в борьбу за долю рынка спутникового интернета включился и Китай. Правительство страны еще в 2021 году создало предприятие Guowang, которое будет отвечать за создание сети из 13 тыс. спутников. 9 июля на орбиту был выведен первый прототип спутника компании.

Кроме того, в июле же правительство Шанхая объявило о создании собственного проекта спутникового интернета G60 Starlink. Завод по производству спутников для него должен начать свою работу до конца нынешнего года. В соответствии с планами он будет выпускать по 300 аппаратов в год. В общей сложности в рамках проекта планируют вывести на орбиту более 12 тыс. спутников.

Не остается в стороне и Россия. Так, еще в октябре 2022 года свой первый спутник связи на орбиту вывел «Роскосмос» в рамках проекта «Сфера». Сам проект был анонсирован президентом России Владимиром Путиным еще в 2018 году. Правительство сообщало, что в 2022–2025 годах на него направят 58,5 млрд руб. В 2020 году стоимость проекта оценивалась в 1,5 трлн руб., но позднее его оценка была снижена до 800 млрд руб.

На текущий момент в рамках проекта одобрено финансирование запуска 162 спутников связи. При этом ранее в «Роскосмосе» отмечали, что для полноценной реализации проекта необходимо будет запустить порядка 400–500 спутников.

В июле этого года компания «ИКС Холдинг» запустила первые три низкоорбительных спутника в рамках проекта «Бюро 1440». Компания намерена запустить к 2035 году 700 низкоорбитальных спутников связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет как на территории России, так и других стран. По словам экспертов, опрошенных ранее, срок окупаемости проекта может составить пять лет. Они полагают, что проект будет нацелен в первую очередь на обеспечение связью объектов критической инфраструктуры.

Кирилл Сарханянц