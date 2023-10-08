Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Amazon запустил первые спутники для своего интернет-сервиса

В минувшую пятницу, 6 октября, компания Amazon запустила в космос первые два прототипа космических спутников, которые должны будут стать частью проекта компании по развертыванию услуг спутникового интернета Project Kuiper. Запуск был совершен с площадки станции космических сил США на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V. Прототипы спутников, получившие названия Kuipersat-1 и Kuipersat-2, выведены на орбиту Земли на высоту около 500 км. Там компания проведет ряд тестов, включая испытания систем спутника, подключение солнечных батарей для выработки электроэнергии, а также пробные попытки установить интернет-соединение спутников с клиентским терминалом на Земле.

Фото: United Launch Alliance / Flickr

Фото: United Launch Alliance / Flickr

Amazon надеется развернуть сеть из 3,2 тыс. таких спутников, чтобы обеспечить бесперебойный доступ в интернет по всей Земле. Проект компании Джеффа Безоса должен быть полностью запущен в течение ближайших шести лет и стать полноценным конкурентом Starlink от SpaceX Илона Маска.

Ранее Amazon сообщала, что намерена построить во Флориде комплекс по подготовке космических спутников к запуску. Стоимость этого проекта оценивается в $120 млн. Планируется, что строительство будет завершено в конце 2024 года.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...