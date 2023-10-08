Amazon запустил первые спутники для своего интернет-сервиса

В минувшую пятницу, 6 октября, компания Amazon запустила в космос первые два прототипа космических спутников, которые должны будут стать частью проекта компании по развертыванию услуг спутникового интернета Project Kuiper. Запуск был совершен с площадки станции космических сил США на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Atlas V. Прототипы спутников, получившие названия Kuipersat-1 и Kuipersat-2, выведены на орбиту Земли на высоту около 500 км. Там компания проведет ряд тестов, включая испытания систем спутника, подключение солнечных батарей для выработки электроэнергии, а также пробные попытки установить интернет-соединение спутников с клиентским терминалом на Земле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: United Launch Alliance / Flickr Фото: United Launch Alliance / Flickr

Amazon надеется развернуть сеть из 3,2 тыс. таких спутников, чтобы обеспечить бесперебойный доступ в интернет по всей Земле. Проект компании Джеффа Безоса должен быть полностью запущен в течение ближайших шести лет и стать полноценным конкурентом Starlink от SpaceX Илона Маска.

Ранее Amazon сообщала, что намерена построить во Флориде комплекс по подготовке космических спутников к запуску. Стоимость этого проекта оценивается в $120 млн. Планируется, что строительство будет завершено в конце 2024 года.

Кирилл Сарханянц