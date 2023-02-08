«ИКС Холдинг» выходит на орбиту

Как стало известно “Ъ”, «ИКС Холдинг» уже весной может запустить первую партию низкоорбитальных спутников связи в рамках проекта «Бюро 1440». Спутники будут обслуживать абонентов на территории всей России, что положительно скажется на покрытии связью малочисленных и труднодоступных территорий, рассчитывают в Минцифры. По словам экспертов, для реализации проекта потребуется не менее 500 спутников, а срок окупаемости может составить до пяти лет. Они полагают, что проект будет нацелен в первую очередь на обеспечение связью объектов критической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В марте «Роскосмос» выведет на орбиту первый демонстрационный спутник компании «Бюро 1440», которая сейчас принадлежит «ИКС Холдингу», рассказал источник “Ъ” в крупной российской IT-компании. Затем планируется вывод первой партии низкоорбитальной спутниковой группировки, добавляет собеседник “Ъ”, близкий к «ИКС Холдингу». Спутники должны обслуживать абонентов на территории всей России, что положительно скажется на покрытии связью малочисленных и труднодоступных территорий, пояснили “Ъ” в Минцифры, добавив, что Госкомиссия по радиочастотам одобрила выделение компании частот под спутниковую связь. В «ИКС Холдинге» отказались от комментариев. В «Роскосмосе» “Ъ” не ответили.

Исходно проект назывался «МегаФон 1440», оператор анонсировал его в октябре 2020 года, планируя вложить в разработку системы спутниковой связи 6 млрд руб. (см. “Ъ” от 29 октября 2020 года). В конце 2021 года ВТБ инвестировал в проект 2 млрд руб., получив 15%. Но после того как в июне 2022 года USM закрыл сделку по продаже «ИКС Холдинга» Антону Черепенникову, проект в рамках раздела активов перешел в «ИКС Холдинг» и был переименован в «Бюро 1440». «МегаФон» остался стратегическим партнером проекта, говорил в интервью “Ъ” глава оператора Хачатур Помбухчан (см. “Ъ” от 11 июля 2022 года). В пресс-службе оператора подтвердили планы сотрудничества, отказавшись раскрыть детали.

Сейчас данные о составе собственников ООО «Бюро 1440» в базе «СПАРК-Интерфакс» скрыты. Согласно сообщению, опубликованному в базе, в декабре 2022 года владельцем 33% ООО «Бюро 1440» стала «Меркури Кэпитал Траст» (по 45,51% у Тимофея Котенева и Дмитрия Степанова, 8,99% у Дмитрия Кузнецова). В «ИКС Холдинге» подтверждают, что владеют активом, но структуру собственников не раскрывают. В ВТБ “Ъ” не ответили. По итогам 2021 года убыток компании превысил 100 млн руб.

Группировка на орбитах менее 600 км позволяет решить основную проблему традиционной спутниковой связи — задержку сигнала в 700–800 мс, отмечает акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев: «Но для полноценной работы, которая смогла бы охватить всю Землю, нужно не менее 500 спутников». В РФ в сегменте, по его словам, должен работать проект «Роскосмоса» «Сфера» на спутниках «Скиф» (12 устройств на орбите 8070 км). Группа «Ситроникс» (входит в АФК «Система») летом 2022 года разработала проект для дистанционного зондирования Земли, навигации и мониторинга пожаров. Запуск до 2025 года 157 малых и сверхмалых спутников оценили в 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 июня 2022 года).

Традиционными потребителями спутниковой связи выступают транспортные компании и те, кто должен долго работать вне зоны доступа обычной фиксированной или мобильной связи (геологи, экологи, строители удаленных объектов), говорит замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов: «Но аудитория быстро расширяется не в последнюю очередь благодаря популярности Starlink». Речь идет о глобальной спутниковой системе от SpaceX, обеспечивающей абонентов высокоскоростным широкополосным интернетом. В декабре 2022 года, например, о поставках более чем 10 тыс. терминалов Starlink договорилась Украина.

Господин Сиволобов отмечает, что период окупаемости для Starlink при росте абонентской базы до 5–10 млн оценивался в три-четыре года. «Бюро 1440», по его мнению, может оказаться ориентирован на обеспечение связью в первую очередь критической инфраструктуры (банки, операторы связи, ТЭК), то есть «вопрос окупаемости может не стоять во главе угла».

Никита Королев, Вадим Красников, Юлия Тишина