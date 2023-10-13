Федеральная палата адвокатов проверит преследование адвокатов Навального

Федеральная палата адвокатов России взяла под контроль арест защитников оппозиционера Алексея Навального. Сегодня, 13 октября, обыски прошли у его адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Последнего задержали. По словам соратников оппозиционера, его защитников проверяют по делу об участии в экстремистском сообществе.

«Сейчас это дело взято на контроль Комиссией по защите прав адвокатов Федеральной палаты. Когда появятся уже более конкретные данные, будем делать выводы по существу. Формальные требования УПК соблюдены, поскольку была информирована Московская палата, ее представители присутствовали на обыске»,— сообщил «Ъ FM» председатель комиссии Совета по защите прав адвокатов Генри Резник.

Ранее сегодня работавший у Алексея Навального юрист Вячеслав Гимади сообщил, что защитников политика проверяют в связи с делом об участии в экстремистском сообществе. По этой статье им грозит до шести лет лишения свободы. Другие подробности неизвестны. Политик Эльвира Вихарева (признана Минюстом иностранным агентом) сообщила, что обыски также проходят у коллегии адвокатов «Далет», в которой состоят Алексей Липцер, Игорь Сергунин и защитница Алексея Навального Ольга Михайлова.

Михаил Барщевский, полпред правительства в Конституционном и Верховном судах, отметил, что обыски обоснованны только в том в случае, если адвокаты совершали действия, в которых есть состав преступления, от своего имени. «Но если они защищали человека и действовали в рамках закона об адвокатской деятельности, то обыски абсолютно недопустимы»,— добавил господин Барщевский. Он также отметил, что в этом случае нарушается ст. 48 Конституции о гарантии квалифицированной юридической помощи каждому гражданину.

Вячеслав Гимади сообщил, что Алексей Навальный узнал об обысках у адвокатов во время заседания суда по его иску к колонии. Как передает господин Гимади, Алексей Навальный провел параллель с советскими временами, когда «преследовали не только политических активистов и превращали их в политических заключенных, но и их адвокатов».

4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества по совокупности с предыдущим наказанием. Особый режим назначили ему как особо опасному рецидивисту. В конце сентября первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты политика на этот приговор.

Подробнее о судьбе Алексея Навального — в материале «Рецидивист, но не особо опасный».

Анастасия Ларина