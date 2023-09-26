Рецидивист, но не особо опасный

Первый апелляционный суд во вторник признал законным приговор политику Алексею Навальному, который получил 19 лет лишения свободы по обвинению в экстремизме. Единственное изменение — из мотивировочной части исключили ссылку на особо опасный рецидив, который Мосгорсуд усмотрел в деяниях оппозиционера, и теперь он просто опасный рецидивист. Никаких серьезных последствий в части режима отбывания наказания это не повлечет, хотя и снимает риск перевода господина Навального в колонию особого режима, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный (слева), адвокаты Ольга Михайлова (вторая слева) и Вадим Кобзев (в центре)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Навальный (слева), адвокаты Ольга Михайлова (вторая слева) и Вадим Кобзев (в центре)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Апелляционный процесс 26 сентября, как и суд первой инстанции в августе, прошел в закрытом режиме: журналистов пустили только на оглашение резолютивной части решения. В прошлый раз Алексея Навального судили на территории ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области, где политик отбывал наказание по предыдущим делам о мошенничестве и неуважении к суду: в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил его к девяти годам лишения свободы, из которых два с половиной года он уже отсидел. На этот раз процесс проходил в Москве, а оба обвиняемых по этому делу — сам Алексей Навальный и бывший технический директор «Навальный Live» Даниэль Холодный — принимали в нем участие по видео-конференц-связи.

Оба были настроены довольно весело. «Ранее судимы?» — спрашивал у осужденного Навального председательствующий судья Виктор Рогов. «Было дело»,— снисходительно отвечал тот. «Полтора года просидели и еще посидим,— говорил гражданину Навальному гражданин Холодный, воспользовавшись возможностью пообщаться во время перерыва.— Я заехал в 24, сейчас мне 26, и я даже не заметил, как время пролетело!»

Так как суд проходил в закрытом режиме, о содержании предъявленных политику обвинений по-прежнему известно только в общих чертах: речь идет о создании экстремистского сообщества, деятельность которого была «направлена на подрыв государственной целостности и конституционного строя в России». Оппозиционер признан виновным по шести статьям УК, в числе которых призывы к экстремизму, организация экстремистского сообщества и финансирование экстремизма.

Во вторник стало известно, что нарушение права на гласный и открытый процесс в суде первой инстанции было одним из аргументов жалобы, которую адвокаты Алексея Навального подали на приговор Мосгорсуда. Это, впрочем, не помешало апелляционному суду снова объявить процесс закрытым «в целях обеспечения безопасности его участников».

Основанием стало письмо из МВД, авторы которого, по словам судьи Рогова, ссылались на возможные попытки господина Навального и его сторонников оказать воздействие на участников процесса. Сам оппозиционер и его адвокаты настаивали на присутствии в суде представителей СМИ и подчеркивали, что письмо управления МВД об обеспечении безопасности лиц, подлежащих госзащите, дословно повторяет аналогичный документ, направленный в суд первой инстанции и не содержавший информации о реальных обстоятельствах, на основании которых можно было бы закрыть процесс. Это делается исключительно для того, чтобы доводы следствия не стали объектом критики в СМИ, настаивал Алексей Навальный, ведь обвинения в экстремизме надуманны, а следствие отрицает результаты его расследований.

Прокурор Надежда Тихонова (она же выступала гособвинителем в суде первой инстанции) заявила, что считает обоснованным проведение процесса в закрытом режиме. Она также потребовала, чтобы ее не снимали во время оглашения резолютивной части решения, сославшись при этом на нормы Гражданского кодекса, которые разрешают использование изображения лица только с его согласия.

Судя по итоговому решению суда, другие доводы апелляционной жалобы адвокатов господ Навального и Холодного тоже не были услышаны. Приговор оставлен без изменений, суд только немного скорректировал мотивировочную часть решения, из которого апелляция исключила заключение об особой тяжести рецидива, совершенного Алексеем Навальным.

«Единственное изменение — суд убрал из приговора особо опасный рецидив,— подтвердила адвокат подсудимого Ольга Михайлова.— При этом ни назначенное наказание, ни срок, ни какие-либо другие изменения в приговоре не произошли. Мы, конечно же, будем обжаловать и пойдем в кассационную инстанцию».

Действительно, для осужденного Навального сейчас ничего не поменяется, согласен адвокат Дмитрий Аграновский. Но если бы приговор вступил в силу в первоначальной редакции, то оппозиционеру мог бы грозить перевод в колонию особого типа, а там режим гораздо более жесткий по сравнению с колонией строгого режима, где он сейчас находится, поясняет эксперт.

Отметим, что на особом режиме осужденные проживают не в бараках (как в условиях общего и даже строгого режима), а в помещениях камерного типа. Кроме того, в отличие от других режимов, они имеют право только на два краткосрочных и два длительных свидания в год и могут получать за этот же срок только три посылки и три бандероли.

Анастасия Корня