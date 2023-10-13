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Коммерсантъ FM
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К адвокатам Алексея Навального пришли с обысками

У адвокатов, защищавших оппозиционера Алексея Навального, проходят обыски. Об этом сообщил в X (экс-Twitter) работавший у политика юрист Вячеслав Гимади. По его словам, обыски проходят по делу об участии в экстремистском сообществе.

«Адвокаты не занимаются политикой, они защищают обвиняемых и обязательно должны быть в деле по закону: УПК. Они даже не вправе по общему правилу отказываться от защиты»,— написал Вячеслав Гимади.

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом) сообщил, что обыски проходят у адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера. По данным «ОВД-Инфо» (признан Минюстом иноагентом), Игоря Сергунина задержали.

4 августа Мосгорсуд по совокупности с предыдущим наказанием приговорил Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Подробнее о судьбе Алексея Навального — в материале «Рецидивист, но не особо опасный».

Анастасия Ларина

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