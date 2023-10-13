Законопроект об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний внесен в Госдуму

Законопроект об отзыве Россией ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам и глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Документ пока не появился в думской базе.

«Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября»,— сказал Леонид Слуцкий.

5 октября на «Валдае» президент Владимир Путин отметил, что Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, в отличие от США. Он добавил, что теоретически можно отозвать эту ратификацию. Затем президент подтвердил, что Россия провела в Арктике испытания ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник».

На следующий день после заявления президента спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет обсудит отзыв ратификации договора на заседании. Комитет подготовил законопроект вчера, 12 октября. В Кремле утверждают, что отмена ратификации договора не приведет к возобновлению ядерных испытаний.

Почему Россия готовит дератификацию договора — в материале «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Анастасия Ларина