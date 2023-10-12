Комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Госдума рассмотрит законопроект об отзыве решения о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в первом чтении на следующей неделе, 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

Подготовил законопроект комитет по международным делам по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его словам, этот вопрос обсуждался на совете Госдумы и все фракции поддержали документ. В связи с этим Вячеслав Володин предложил всем депутатам стать его авторами.

5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин отметил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора Госдумы на ближайшем заседании.

Госдепартамент США выражал обеспокоенность в связи с планами отозвать решение о ратификации ДВЗЯИ. Однако в Кремле считают, что отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний.

Почему Россия готовит дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — в материале «Как наше ДВЗЯИ отзовется».

Анастасия Ларина