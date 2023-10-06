Песков: отмена ратификации ДВЗЯИ не означает возобновления ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, возобновит ли Россия испытания ядерного оружия в случае отмены Госдумой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как пояснил представитель Кремля, такое решение Госдумы вовсе не означает намерения провести подобные испытания.

«Президент прежде всего имел ввиду необходимость приведения к общему знаменателю ситуации де-факто. Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к общему знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации. О готовности сделать это и заявил Володин. Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, а в 2000-м ратифицировала. США подписали, но до сих пор не ратифицировали договор, что не дает ему вступить в силу. При этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м.

5 октября президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» отметил, что Россия подписала и ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия, в отличие от США. По его мнению, «теоретически можно отозвать эту ратификацию». Ранее сегодня спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит отзыв ратификации договора. Оно состоится 9 октября в 16:00 мск.