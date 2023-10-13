Собранные одной цепью

13 октября президент России Владимир Путин в Бишкеке участвовал в саммите Содружества Независимых Государств. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников больше всего впечатлен тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал с русским языком, а также тем, что он же обнаружил в знаменитом памятном знаке СНГ на шее одного из президентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин рассказал, как в день рождения соображал на троих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин рассказал, как в день рождения соображал на троих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президенты СНГ съезжались на свой саммит в резиденцию «Ала-Арча» под дождем при десяти градусах тепла против вчерашних тридцати. Вели себя, прямо скажем, по-разному. Я бы сказал, обнаруживали себя. Вот президент Белоруссии Александр Лукашенко, поднявшись почти до самого верха, на одной из ступенек крыльца поскользнулся и чуть не вернулся в мгновение ока в самую нижнюю точку подъема. Но привыкший скользить хоккеист-любитель ведь устоял на мокрой красной дорожке и продолжил движение к воротам у входа в зал, на которых давно стоял президент Киргизии Садыр Жапаров.

Все, надо отметить, забирали зонтики у провожатых и держали их над собой сами. Все, за исключением президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, самого молодого и на вид самого спортивного из коллег. Он готов был справляться с трудностями: сбиваться с ноги, получать от дождя одну порцию капель за другой прямо в лицо с каждым порывом ветра… Все для того, чтобы не потерять этот знаменитый туркменский лоск, не обезобразить себя непропорционально большим черным зонтом. Или просто привык.

А вот президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, не такой уж молодой человек, выхватил у сопровождающего зонт, просто взлетел по длинной скользкой, как известно, лестнице и с многообещающей обезоруживающей улыбкой буквально ворвался с рукопожатием к господину Жапарову. Хет-трик.

И кто скажет, что все эти подробности не имеют к происходящему никакого отношения, непоправимо ошибется.

Заседание в узком составе проходило в закрытом режиме. Впрочем, речь российского президента организаторы российской стороны хотели, очевидно, сразу сделать достоянием новейшей истории, по крайней мере истории СНГ, и показали видео.

Судя по тому, что говорил господин Путин, в СНГ уж точно не все хорошо.

— Некоторые страны, которые, может быть, сегодня еще и числятся в составе СНГ, не работают в этом формате,— сообщил президент России.— С Грузией все началось, как известно, после неудачных попыток бывшего президента Грузии (Михаила Саакашвили.— А. К.) решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию.

Еще одна страна была обречена с самого начала:

— Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась! — воскликнул Владимир Путин.— Украина не ратифицировала эти документы. Не было ратификации! Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества!

И вот смотрите, как говорится, чем теперь все заканчивается.

— А такая страна, как Молдова,— пожал плечами президент России,— практически утрачивает свою идентичность! Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами!

Звучало как «Иванами, не помнящими родства».

— Но это их выбор! — продолжал Владимир Путин.— Полная утрата идентичности страны — этот выбор сегодня руководства Молдавии! Но они, повторяю, хотят так. Никто не может этому помешать, кроме самого народа Молдавии… Если в этой стране есть люди, которые считают себя все-таки молдаванами!

Тут можно было усмотреть и вообще призыв к восстанию — по крайней мере на президентских выборах.

Считается, что про отсутствующих не говорят. Но господин Путин говорил именно про отсутствующих.

И стало понятно, к чему он вел. Он еще не договорил про одного из них.

— Это выбор каждого из нас,— добавил президент России.— Мы хотим сохранить свою идентичность или нет? А работа в рамках СНГ дает нам такую возможность!

Владимир Путин прозрачно намекал, что надо держаться СНГ. Кому он намекал? Скорее всего, отсутствующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Вышел из СНГ — потерял идентичность.

Более того, господин Путин дал понять, что те, кто присутствует,— в одной лодке:

— Мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить, видим — нас всех пытаются поддавить, если не сказать напугать, запугать, покомандовать кем-то… Мы видим, что чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньшего успеха достигают те, кто пытается это сделать.

Те, кто пытаются надавить, так, впрочем, скорее всего, не считают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры СНГ в поисках своего места

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидеры СНГ в поисках своего места

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимиру Путину между тем не дает покоя история в парламенте Канады. Он вернулся к ней сейчас, в этом уютном узком кругу, где все его понимали, где все по часовой стрелке были его единомышленниками, где они второй день награждали друг друга орденами и медалями. Здесь Владимир Путин мог рассчитывать на полное понимание. И именно здесь не грех было повторить:

— Дико было видеть эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и рукоплескали бывшему нацисту, солдату дивизии SS «Галичина»! Ну это просто отвратительно! При том при всем, что спикер парламента прямо сказал, что этот человек во время Второй мировой войны воевал против русских. Они что, не знают, что против русских воевали нацисты? Гитлер воевал!.. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев, и теоретически можно представить, что и канадцев убивал! Потому что Канада входила в антигитлеровскую коалицию!.. Но здесь прав Александр Григорьевич (президент Белоруссии господин Лукашенко.— А. К.). Для этого надо историю знать!

Александр Лукашенко не мог не внести свой вклад в осмысление происшедшего. Конечно.

— Спикер парламента же сказал: человек воевал во время войны против русских. Надо же знать, кто против русских воевал во время войны! И называть его тут героем Канады и героем Украины… Бред просто! — закончил президент России.

Владимир Путин высказался не только о прошлом, но и о будущем.

Его беспокоит предстоящая израильская операция в Газе:

— Мы с вами понимаем, как это, совсем уже если так сказать полупрофессионально,— использование тяжелой техники в жилых районах. Это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники в жилых застройках проводить эти операции еще сложнее! Но самое главное — потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемыми! Там же почти 2 млн человек живет!

Имелось в виду, что у израильской армии в любом случае будут большие проблемы, а его дело предупредить.

Но израильская армия выбирает, видимо, из двух зол. И считает, очевидно, что не проводить наземные операции — еще хуже, чем проводить.

Кроме того, господин Путин дал понять, что Россия готова стать координатором переговоров между Израилем и Палестиной, а точнее — движением «Хамас».

Не отмолчался, конечно, и Александр Лукашенко. Об этом рассказал, в свою очередь, Telegram-канал «Пул первого». Хотя, мне кажется, зря. Видео в некоторых местах грозит стать бессмертным.

— Зачем нам эти международные суды?! — восклицал Александр Лукашенко, комментируя обсуждения проекта заявления о межгосударственных отношениях в многополярном мире. Между коллегами по СНГ, как выяснилось, возникло некоторое непонимание при обсуждении пункта, в котором предлагалось выразить озабоченность политизацией деятельности международных судов.

— Но даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми! — с досадой сказал Александр Лукашенко.— Видимо, это (политизация.— А. К.) просто пока не коснулось! Когда-нибудь и вы захотите помочь детям, подарить им немного детства, спасти от бомбежек и взрывов, а вас за это объявят в международный розыск,— совсем уж откровенно заявил господин Лукашенко.

Ордер Международного уголовного суда, выданный по поводу Владимира Путина, волнует его воображение.

Кроме того, Александр Лукашенко много говорил о том, что надо учредить международную организацию по русскому языку (это стало одним из соглашений, подписанных по итогам встречи).

— Мы же вместе развиваем русский язык! — рассказал президент Белоруссии.— Там же частичка узбеков, азербайджанцев, таджиков… Не только русских и белорусов (белорусы, как всегда, стоят особняком, вровень с русскими, тем более в таком вопросе. Хотя у них есть же и белорусский язык. Но неоценимый по сравнению с таджиками вклад они успевают внести и в русский.— А. К.). Поэтому зачем мы теряем русский язык?!

Апофеоз случился позже:

— Меня, откровенно говоря, радует тенденция среднеазиатских республик…— добавил Александр Лукашенко.— У Эмомали Шариповича (в Таджикистане у его президента Эмомали Рахмона.— А. К.), в Киргизстане, в Узбекистане особенно!.. Появляются новые школы, появляются новые университеты русскоязычные, где изучают русскому языку!

Вот так и входят, неожиданно для себя, в бессмертие.

Ну да, так и сказал. Ну случилось уже, ничего не сделаешь. Надо попробовать забыть.

Напоследок, когда президента Узбекистана Шавката Мирзиёева наградили почетным знаком СНГ, случилась еще одна душераздирающая история.

Александр Лукашенко подошел поздравить награжденного и вдруг увидел, что один из металлических флажков, украшающих цепь, на которой висит почетный знак,— украинский. Это было возмутительно. Шавкат Мирзиёев еще улыбался, а вот Александр Лукашенко — совсем нет. Он подвел к президенту Узбекистана Владимира Путина и указал ему на происшествие. Просто ткнул пальцем.

Что ж, в цепи СНГ и правда нет Украины. Не должно быть ни по каким признакам. Но вот же они, металлические осколки прошлого. Не фантомные боли. А просто сделали в свое время побольше таких почетных знаков. Так и что теперь, не награждать, что ли? Пока все эти знаки не закончатся, других не будет. Не четыре руки.

Да, это знак.

Андрей Колесников, Бишкек