СНГ предложили разговор на одном языке

В четверг, накануне саммита лидеров стран СНГ, в Бишкеке прошло заседание глав МИДов. Среди согласованных в ходе встречи документов — заявление в поддержку русского языка как языка межнационального общения. За тем, как Москва стремится удержать страны СНГ в орбите своего влияния, наблюдала в Бишкеке корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Бишкеке. В центре — глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Бишкеке. В центре — глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

На заседании в Бишкеке главы внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и замглавы МИД Армении согласовали ряд документов, среди которых — заявление в поддержку русского языка как языка межнационального общения. Об этом сообщил на пресс-конференции Сергей Лавров. «По этой же теме одобрен документ, который учреждает международную организацию по русскому языку, которая будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав СНГ»,— добавил он.

Среди других документов, согласованных на встрече — заявления в поддержку свободы вероисповедания, а также о международных отношениях в многополярном мире и о сотрудничестве в сфере цифровизации. Все они будут переданы главам государств, которые рассмотрят их на саммите 13 октября.

Примечательно, что три месяца назад Сергей Лавров заявлял, что принятый в Бишкеке закон «О государственном языке» дискриминирует русский язык. «Когда только эта идея появилась, мы предупреждали наших киргизских друзей о том, что это не вполне демократично»,— сетовал тогда глава МИД РФ.

Укрепить свое влияние Россия пытается и посредством развития торгово-экономических отношений — в частности, в энергетической отрасли. В этом смысле обращает на себя внимание запуск поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан по трубопроводу Средняя Азия—Центр. Об этом президенты РФ, Узбекистана и Казахстана Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев объявили 7 октября. Соглашение о двухлетних поставках газа из России было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как ранее писал «Ъ», речь идет об объеме до 6 млрд кубометров в год, или около 18 млн кубометров в сутки.

«В Москве это соглашение подают как спасательный круг, брошенный странам Центральной Азии, особенно в свете трудностей прошедшей зимы, которая была очень холодной»,— рассказал «Ъ» эксперт по региону Аркадий Дубнов. «По объему это поставки не стратегического характера. Но это серьезный аргумент»,— уверен он. По словам господина Дубнова, таким образом Москва дает понять, что при необходимости может дать и больше, что она по-прежнему остается «братской страной».

Между тем Россия — далеко не единственная, кто демонстрирует добрую волю и готовность участвовать в развитии региона.

Центральная Азия в последние годы и месяцы оказалась в центре внимания большого числа международных игроков, включая Китай, США, Германию, Японию и Турцию.

Причем в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве с регионом они подчас преуспевают куда больше, чем РФ. Для сравнения, торговля Китая со странами региона выросла за 2022 год с $41,9 млрд до $70,2 млрд — на 40,3%, в то время как товарооборот с Россией вырос лишь на 15%, превысив отметку в $42 млрд. Объем накопленных инвестиций России в регионе составляет более $25 млрд, а США — более $62 млрд.

Более того, в сентябре США и Германия вывели политический диалог с Центральной Азией на новый уровень. Обе страны провели первые в истории саммиты с центральноазиатской «пятеркой» в формате «C5+1».

Ранее формат «Центральная Азия — США» работал на уровне глав внешнеполитических ведомств и правительств, однако в этом году американский президент Джо Байден лично провел переговоры с президентами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава Белого дома призвал коллег «работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, процветания, а также для защиты прав человека», а также поручил агентству США по международному развитию (USAID) проработать вопросы практического взаимодействия, которое «способствовало бы устойчивому экономическому развитию». Вслед за США подобный саммит провел и канцлер Германии Олаф Шольц.

Как считает Аркадий Дубнов, главное, что продемонстрировали эти саммиты,— уверенные намерения «пятерки» самостоятельно принимать решения и не идти в фарватере российской политики. По словам эксперта, это позволяет сделать вывод о том, что идет процесс формирования «некой новой геополитической реальности в виде центральноазиатской "пятерки" как субъекта мировой политики».

Показательный в этом смысле эпизод произошел две недели назад на саммите «С5+1» в Берлине. По итогам переговоров с Олафом Шольцем Касым-Жомарт Токаев сообщил: в Астане решительно настроены соблюдать санкционный режим в отношении РФ. «Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима»,— добавил он. Впрочем, уже на следующий день агентство «Казинформ» выпустило поясняющий комментарий президента о том, что Казахстан «твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией», имеет «давние традиции» взаимодействия «в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи», и вообще ни в коем случае «не является "антиРоссией"».

В этих условиях российским руководством, как считает Аркадий Дубнов, движет стремление «приостановить сползание Центральной Азии в сторону сотрудничества с западными странами».

Это же касается и тех членов СНГ, которые расположены в других регионах. Например, Армении, о ситуации в которой Сергей Лавров сказал на пресс-конференции в четверг. «То, что касается нагнетания антироссийских настроений… Это в решающей степени делается искусственно»,— заверил министр. Он заявил, что Москве известно, какое количество неправительственных организаций было открыто в Армении за последние годы, чтобы «создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе» интересов США, ЕС и НАТО. «Но у нас есть глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с Россией»,— добавил господин Лавров.

Анастасия Домбицкая, Бишкек