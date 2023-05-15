Молдавия извлекает себя из СНГ

Власти Молдавии начали воплощать в жизнь неоднократно проговоренные ими угрозы выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ). Начать решено с Межпарламентской ассамблеи СНГ — о запуске процедуры выхода из нее объявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу. В Москве на этот шаг отреагировали предсказуемо негативно, обвинив руководство республики в том, что оно действует в ущерб своей стране, но в угоду Западу. Между тем до окончательного выхода Молдавии из Содружества еще далеко, к денонсации соглашений с СНГ Кишинев подходит аккуратно, чтобы не навредить своим экономическим интересам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер молдавского парламента Игорь Гросу

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ Спикер молдавского парламента Игорь Гросу

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

О запуске процедуры выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ спикер молдавского парламента Игорь Гросу объявил 15 мая. По его словам, он инициировал этот процесс как председатель парламента, но предварительно обсудил с парламентской фракцией правящей партии «Действие и солидарность» и с президентом страны Майей Санду.

Спикер пояснил, что об этом решении проинформирует и премьер-министра Дорина Речана, после чего будет подготовлен соответствующий законопроект.

«После того как основатель СНГ — Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может зваться сообществом. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины»,— отметил спикер.

СНГ он назвал организацией, «созданной Россией на руинах СССР, чтобы держать под контролем бывшие советские республики». «Мы больше не можем оставаться за одним столом переговоров со страной-агрессором»,— отрезал господин Гросу.

Так совпало, что с резким заявлением спикер парламента Молдавии выступил в тот же день, когда президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности решил обсудить важность договоренностей внутри СНГ. «У нас с бывшими республиками Советского Союза целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики. Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера — и так далее и тому подобное, многое. Большой набор, который дает нам возможность работать эффективно на этом пространстве»,— заявил господин Путин, предложив членам Совбеза обсудить, как сделать эту работу еще более результативной.

Кишинев, судя по его последним шагам, в эту работу втягиваться не намерен. Впрочем, шагов по выходу непосредственно из Содружества, несмотря на решение покинуть МПА СНГ, Молдавия пока не предпринимает, хотя и анонсировала выход из десятков соглашений, заключенных за годы членства в сообществе.

Глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Нику Попеску недавно сообщил, что власти страны намерены провести инвентаризацию всех соглашений в рамках Содружества с целью денонсации некоторых из них.

По его словам, только по линии МВД будет денонсировано около 20 документов. Полный список договоров, из которых намерена выйти Молдавия, господин Попеску обещал обнародовать. Пока, однако, перечень опубликован не был.

На минувшей неделе молдавский парламент проголосовал за выход из соглашения о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Отношения Кишинева с Москвой и СНГ значительно охладились в 2022 году после того, как Россия перешла к активным боевым действиям на украинской территории. Власти Молдавии неоднократно и на разных уровнях выступали в поддержку Украины и осуждали РФ. С начала военной операции Кишинев фактически полностью приостановил свою работу в ключевых органах Содружества, таких как Совет глав государств, Совет глав правительств и Совет министров иностранных дел. Это касается и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Однако и до ввода российских войск в соседнюю страну СНГ и Россия для Молдавии не значились среди приоритетных направлений внешней политики. Для президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность» целью является интеграция в ЕС. Госпожа Санду считает, что республика должна быть в Евросоюзе в 2030 году. Статус страны-кандидата на вступление в ЕС Молдавия, напомним, обрела летом прошлого года. Через две недели — 1 июня — Кишинев примет саммит Европейского политического сообщества.

В России на новости из Кишинева реагируют ожидаемо негативно. Глава международного комитета Совета федерации, член международной комиссии МПА СНГ Григорий Карасин сказал «РИА Новости», что власти Молдавии «играют в политическую игру под условным названием "присягну на верность Западу"», а потому, «к сожалению, ждать (от них.— “Ъ”) можно чего угодно».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с тем же агентством отметил, что, разрывая связи с СНГ, власти Молдавии «нанесут ущерб себе и своим гражданам».

С этим же посылом уже выступила и молдавская оппозиция, выступающая за сохранение и развитие отношений с Москвой. «Республика Молдова не выживет без сохранения своего полноправного членства в СНГ, без укрепления политических, экономических, социальных и духовных связей со странами евразийского пространства»,— написал в своем Telegram-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон, сейчас являющийся главой исполкома Партии социалистов. Он объявил, что социалисты начинают всенародную кампанию за сохранение страны в СНГ. Впрочем, уличная и иная активность молдавских социалистов пока ни разу не мешала власти принимать те решения, которые она считает нужными.

Между тем заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин называет громко анонсированный Игорем Гросу шаг больше демонстративным.

В беседе с “Ъ” эксперт высказал мнение, что серьезных практических последствий это решение иметь не будет, во-первых, поскольку Молдавия и так уже устранилась от межпарламентского сотрудничества в рамках Содружества, а во-вторых, потому, что сама ассамблея не принимает обязательных к исполнению всеми участниками объединения решений.

«Это скорее представительский совещательный орган, площадка для обмена мнениями и опытом,— пояснил собеседник “Ъ”.— О выходе же из самого СНГ власти Молдавии пока не говорят, то есть они рвут связи, но не до конца. Более того, напомню, что даже когда некоторые страны выходили из СНГ, они все равно не стали денонсировать все соглашения в рамках Содружества».

В качестве примера Владимир Жарихин привел Грузию: покинувшая СНГ после вооруженного конфликта 2008 года республика осталась участницей почти 35 его соглашений. Иначе Тбилиси пришлось бы перезаключать их со всеми странами на двусторонней основе. «Думаю, что Молдавия пойдет тем же путем»,— предположил Владимир Жарихин.

Упомянутая экспертом Грузия, к слову, является уникальным примером того, как можно развивать отношения без отношений. Как известно, после войны 2008 года Тбилиси не только вышел из СНГ, но и разорвал дипотношения с Россией. Несмотря на это, сотрудничество Грузии с РФ развивается вполне успешно. По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами превысил $2,4 млрд — больше у Грузии было только с Турцией. За два первых месяца нынешнего года товарооборот вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин отменил с Грузией визовый режим и возобновил авиасообщение, прерванное в 2019 году его же указом. Все это несмотря на то, что Тбилиси не отказался ни от курса в ЕС, ни от стремления в НАТО.

Елена Черненко, Владимир Соловьев