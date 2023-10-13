Главы Минфинов стран G7: активы РФ не разморозят до выплаты ущерба Украине

Главы министерств финансов и Центробанков стран G7 заявили, что продолжат прилагать усилия для того, чтобы Россия «оплатила долгосрочное восстановление Украины». Они подтвердили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую решимость вводить и обеспечивать соблюдение санкций и других экономических мер, чтобы еще больше подорвать способность России вести незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну»,— говорится в совместном пресс-релизе. Они также пообещали приложить усилия, чтобы «помочь удовлетворить потребности Украины в финансировании» на 2024 год.

Еврокомиссия говорила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Но, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может сделать это законно. Агентство также писало, что Европейский центральный банк предупредил о рисках, с которыми столкнется Европа в этом случае. Украина говорила о подготовке «честного механизма» конфискации российских активов на $500 млрд.

Лаура Кеффер