В ЕК сообщили о возможности использовать доход от конфискованных активов ЦБ РФ на восстановление Украины

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что, согласно юридическому заключению, Евросоюз (ЕС) может работать с замороженными государственными российскими активами, включая принадлежащие Центробанку, чтобы в дальнейшем использовать их на восстановление Украины. При этом он подчеркнул, что юридической базы для конфискации этих активов у ЕК нет.

«У нас проходит дискуссия между странами-членами о государственных активах, замороженных активах российского ЦБ. Эту дискуссию мы запустили в конце прошлого года. Дискуссия продолжается в направлении, чтобы работать с этими активами и использовать доходы от них, поскольку мы должны соблюдать принцип верховенства права и не можем просто конфисковать сами активы. Но у нас есть юридическая оценка, что допустимо работать с этими активами, которые остаются заморожены»,— сказал Кристиан Виганд на брифинге (цитата по ТАСС).

Представитель Еврокомиссии добавил, что также обсуждается возможность использования замороженных активов российских компаний и частных лиц. ЕС заморозил около $24,1 млрд этих активов. Для их конфискации нет юридической базы. Однако, добавил господин Виганд, рассматривается возможность конфисковать активы тех, кто обходит санкции ЕС.

Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать эти средства для восстановления Украины. 13 апреля издание Die Welt со ссылкой на документ ЕК писало, что, по данным Еврокомиссии, после завершения военного конфликта на Украине замороженные активы Банка России придется вернуть.

Однако, как отмечало Die Welt, Еврокомиссия рассматривает в качестве возможной юридической меры инвестирование замороженных активов ЦБ в европейские гособлигации с доходностью в 2,6% в год. Проценты от них предполагается направить на восстановление Украины. При этом, согласно подсчетам юридической службы ЕК, в таком случае есть риск потерять около €4 млрд.

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Лусине Баласян