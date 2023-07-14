Bloomberg: ЕС и ЕЦБ поспорили о возможности использовать доходы от активов РФ на восстановление Украины

Евросоюз и Европейский центральный банк (ЕЦБ) разошлись во взглядах по вопросу использования замороженных активов Центробанка России для восстановления Украины, сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники. По данным издания, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о рисках, с которыми столкнется Европа при разработке соответствующего механизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach/File Photo, Reuters Кристин Лагард

Фото: Kai Pfaffenbach/File Photo, Reuters

Кристин Лагард предупредила, что действия в отношении подсанкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности евро, пишет Bloomberg. При этом Еврокомиссия заявила, что все возможные риски оценивались с февраля 2022 года, когда средства российского ЦБ заморозили, однако «ни одно из опасений не оправдалось».

Сейчас ЕС обсуждает использование российских активов через «непредвиденный взнос». Он подразумевает перевод определенной суммы на счета Евросоюза от компаний, получивших большую прибыль от заблокированных активов. К этому решению склоняется ЕК, поскольку таким образом ЕС не управляет активами напрямую.

Как пишет Bloomberg, ЕС настаивает, что сценарий «непредвиденного взноса» не влияет на активы или на сам ЦБ. Между тем Кристин Лагард настаивает, что этот вариант «может ослабить евро», а сумма, «поставленная на карту», намного больше, «чем те несколько миллиардов, которые он принесет Украине». Сегодня, 14 июля, министры финансов ЕС вновь соберутся для обсуждения вопроса.

С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать заблокированные активы Банка России для восстановления Украины. К лету этого года ЕС пришел к выводу, что законных оснований на конфискацию активов нет. Значительная часть заблокированных активов, писало Bloomberg, находится в ценных бумагах, которые будут конвертированы в наличные деньги при использовании схемы «непредвиденного взноса».

17 июня Financial Times сообщила, что ЕЦБ в частном порядке предупредил ЕК о возможных рисках. ЕЦБ утверждал, что использование доходов от замороженных активов может заставить другие центробанки с большими денежными резервами отказаться от евро, особенно если мера будет принята в одностороннем порядке, без участия G7.

Лусине Баласян