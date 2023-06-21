Украина готовит «честный механизм» конфискации российских активов на $500 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке «честного механизма» для конфискации до $500 млрд из замороженных российских активов. Каким образом планируется изъять деньги, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы готовим честный механизм, который позволит нам конфисковать до $500 млрд из российских активов, замороженных на Западе»,— рассказал господин Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины, проходящей в Лондоне (цитата по «РИА Новости»).

Еврокомиссия (ЕК) в мае заявила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине. ЕК планирует летом внести официальное предложение по использованию доходов от этих активов. Однако, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может законно изъять все замороженные активы России. Речь шла о $219 млрд из более чем $300 млрд замороженных активов российского Центробанка.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер