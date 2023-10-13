Единое цифровое госпространство все реальнее

На совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко началось утверждение проектов перевода на платформу «Гостех» госинформсистем, обеспечивающих сервисы госуслуг. Их миграция в 2023–2024 годах должна обеспечить платформе статус основной для экосистемы государственных информсервисов (ГИС). Эксперты ждут от процесса ускорения достижения «цифрового равенства», тогда как отраслевые структуры — максимальной защищенности платформы, реализации «конвейера безопасной разработки» и системы «Госмаркет». Последнюю предполагается открыть до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжил общий перевод госинформсистем на платформу «Гостех»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжил общий перевод госинформсистем на платформу «Гостех»

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ” из источников в отрасли, на совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко в сентябре идет защита проектов по переводу ГИС на платформу «Гостех» на 2024 год. Информацию подтвердили в аппарате вице-премьера.

Идея «Гостеха» как импортонезависимой платформы для проектов государственного цифрового управления появилась в апреле 2020 года, эксперимент по ее использованию и развитию реализуется с конца 2020 года, с января 2021-го работа платформы обеспечивается ФКУ «Государственные технологии». Экспериментальный режим работы «Гостеха» продлевался до марта 2022 года. По указу президента до конца 2023 года миграцию на «Гостех» осуществляют ГИС или их компоненты 24 федеральных и 11 региональных органов власти. Основная идея проекта — объединение на одной стандартизированной платформе процессов разработки и использования большинства ГИС. В силу этого, а также в результате внешних проблем 2021–2023 годов (пандемия, санкции, рост стоимости разработки) вопрос о том, с какой скоростью будет реализовываться идея «Гостеха», звучит постоянно. Помимо прочего, у проекта есть множество оппонентов, предполагающих разработки на собственных платформах более эффективными, отстаивающих необходимость конкуренции платформ и сохранения «цифрового лидерства» регионов с более ранним стартом цифровизации госсектора.

Переход ГИС с публичными госсервисами в «Гостех» в 2023–2024 годах для самой платформы — важное решение, во многом определяющее ее будущий статус основной в экосистеме ГИС. Форсировать миграцию в «Гостехе» специально не намерены. Так, в ФКУ уточняют, что «перевод систем на платформу проводится, исходя из оценки целесообразности, которая включает в себя оценку технологической зрелости ГИС, экономической целесообразности использования "Гостеха" и оценки значимости ГИС с точки зрения массовости услуг, значимости информации, соответствия национальным приоритетам развития». То есть возможность самостоятельного развития отдельных ГИС сохраняется. При этом доминирующий в экосистеме ГИС статус «Гостеха» де-факто определен с конца 2022 года, когда на платформе успешно запустили свои ГИС Минспорт, Росимущество и Федеральный фонд ОМС. В последнем случае цифровые полисы ОМС сейчас получили уже 50 млн граждан, то есть бесперебойная работа в «Гостехе» сверхнагруженных сервисов с миллионами пользователей подтверждена практикой.

Практическими проблемами «Гостеха» в 2022–2023 годах, по словам представителей ФКУ, стало значимое ужесточение требований к безопасности, сертификации отечественного оборудования и программного обеспечения, а также дефицит ресурсов центров обработки данных (ЦОД). Впрочем, проблемы с новыми требованиями к безопасности были ожидаемы, хотя на их решение и потребовалось время. Решается и «серверная» проблема: как ожидается, в ближайшее время «Гостех» получит возможность использования двух крупных ЦОДов — «Сбера» в Сколково и «Ростелекома» в Санкт-Петербурге — для работы на них наиболее «нагруженных» ГИС.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева полагает, что «платформа ПГС — это важный шаг на пути к цифровому равенству»: снижается проблема бюджетирования для отдельных органов власти и регионов без потери качества сервисов. «Реализация ПГС на "Гостехе" означает, что платформа сможет кратно масштабироваться в масштабе страны без потери качества и с соблюдением двух важных условий: информбезопасность и неограниченный доступ госслужащих к ней»,— говорит она, уточняя, что возможность «цифрового лидерства» сохраняется. Отметим, что сотрудничество «Гостеха» с Москвой и наиболее бюджетообеспеченными регионами продолжается. В этом смысле экосистема «Гостеха» не останется без конкуренции.

В свою очередь, внешние разработчики ждут нового этапа в развитии «Гостеха» — запуска платформы коммерциализации, «Госмаркета», важного как крупным, так и мелким разработчикам. В «Государственных технологиях» предполагают, что ее запуск произойдет до конца 2023 года. Кроме того, ожидается также переход «Гостеха» на стандарты конвейера безопасной разработки. Запуск этих проектов сделает позиции «Гостеха» уже теми, что исходно предполагались при запуске платформы в 2021 году — основной в РФ для ГИС и госсервисов.

По словам Дмитрия Булгакова, руководителя проектов «Бинго-Софт», «"Гостех", конечно же, всколыхнул отрасль и уже сейчас раскрывает свой потенциал». Он отмечает как важное событие применение «Гостехом» высоких стандартов и констатирует, что и для отрасли, и для заказчиков, формирующих спрос на «Гостех»-решения, очевидны плюсы единой платформы: компетентность ее представителей, единые стандарты разработки, большой набор базовых сервисов, существенно сокращающий время разработки, и решение проблем информбезопасности. Кроме того, важно предоставление серверов регионам и «проектирование решений на уровне сервисов с большой вероятностью переиспользования».

Дмитрий Бутрин