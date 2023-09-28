Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Гостех» берут под защиту

У платформы появится центр реагирования и мониторинга кибератак

Подведомственный Минцифры НИИ «Интеграл» начал публиковать тендеры на работы по созданию центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки платформы «Гостех». До конца года, по данным “Ъ”, министерство намерено выделить на проект около 450 млн руб., а создать центр необходимо до конца 2024 года. Сейчас на «Гостех» мигрируют государственные IT-системы, а угроза кибератак растет. И хотя бюджет соответствует объему работ, организовать мониторинг такого количества разных систем будет крайне сложно, говорят эксперты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры до конца года выделит 450 млн руб. на обеспечение кибербезопасности государственной платформы «Гостех» (ее оператором является «Сбер»), рассказал “Ъ” собеседник, близкий к проекту, и подтвердил собеседник в правительстве. Средства выделяются подведомственному Минцифры Научно-исследовательскому институту (НИИ) «Интеграл», который в середине мая был выбран единым подрядчиком по созданию центра обнаружения, предупреждения и реагирования на кибератаки до 2024 года.

С начала сентября НИИ «Интеграл» начал публиковать тендеры на работы для укрепления инфраструктуры «Гостеха». Например, 13 сентября опубликован тендер на разработку модуля «централизованного сбора сведений об обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак» центра кибербезопасности «Гостех» стоимостью 108,3 млн руб. В распоряжении правительства от 15 мая, закрепляющем за НИИ право на работы по кибербезопасности в рамках «Гостеха», указано, что институт может привлекать к работе соисполнителей, если выполняет не менее 50% объема работ.

Владимир Путин указом от 31 марта о создании, развитии и эксплуатации ГИС с использованием «Гостеха» закрепил даты начала перехода на эту цифровую платформу: 1 апреля 2023 года — для федеральных информсистем, 1 января 2024 года — для региональных. «Гостех» призван стать средой разработки государственных IT-систем и должен позволить сэкономить на использовании уже созданных ранее.

Сейчас главным государственным центром реагирования на инциденты является госсистема обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА; контролируется ФСБ через НКЦКИ). Собеседник, близкий к разработке «Гостеха», отмечает, что одно из условий миграции любой госинформсистемы на «Гостех» — его подключение к ГосСОПКА. «Основная цель — организация головного центра для всех субъектов ГосСОПКА в рамках "Гостеха". Для этого необходимо "единое информационное окно" и координация действий для всех участников платформы при их взаимодействии с НКЦКИ»,— пояснили в НИИ «Интеграл». В Минцифры и «Гостехе» не ответили “Ъ”.

С начала 2022 года государственные IT-системы были и остаются постоянными целями злоумышленников. Во втором квартале, по данным Positive Technologies, госучреждения заняли 14% от общего числа компаний, в которых атака привела к утечке конфиденциальных данных (первое место среди отраслей). Свои центры реагирования уже запустили, в частности, Минэнерго, Минсельхоз и другие.

В текущей ситуации все госструктуры и госкомпании становятся мишенями, поэтому «Гостеху» проект необходим, считает директор центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащита» Александр Матвеев. Запланированный бюджет он считает адекватным, но подчеркивает сложность задачи: для такой сети информсистем потребуется обрабатывать очень большой объем данных, а также учитывать активность самых разных пользователей.

Татьяна Исакова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...