Что переедет на «Гостех» в 2024–2025 годах

Предполагается, что на «Гостех» мигрируют (или будут там реализованы с нуля) сервисы «Цифровой профиль мигранта», «Цифровой профиль пациента», электронная запись на прием к врачу, сервис выдачи лицензий на производство алкоголя и табака, часть сервисов Роспотребнадзора и ФМБА, надзорные сервисы Роскомнадзора, сервисы управления в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов Минприроды, ведение реестров саморегулируемых организаций, цифровой профиль объекта недвижимости. Кроме того, в 2024 году предполагается перевод на «Гостех» Социального казначейства и единого государственного реестра недвижимости — всего речь идет о 101 сервисе в «Гостехе» до 2025 года.

Дмитрий Бутрин