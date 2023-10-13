Чего разработчики ждут от «Госмаркета» и цифрового конвейера «Гостеха»

Денис Кобылинский из компании «Соларлаб», продукт которой проходит процедуру проверки для включения в каталог цифровых продуктов «Гостех», говорит, что с помощью «Гостеха» даже небольшие команды разработки могут получить прямой доступ к госзаказчикам. Крупные же компании помимо «Госмаркета» ждут реализации проекта «конвейера безопасной разработки» на этой платформе. Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения компании «Диасофт», отмечает «открытость "Гостеха" к диалогу и глубокому предметному обсуждению методических рекомендаций с ведущими разработчиками ПО для ГИС с использованием автоматизированного производственного конвейера. Конвейер — это большой шаг для ФКУ и существенный шаг для целой отрасли: он позволит вести гибкую разработку государственных систем. Последние три года госсектор де-факто работает с поставщиками в этом режиме, так как слишком быстро и часто меняются требования в ходе проектов или в процессе использования готовых систем. Нужно быстро подстраиваться к переменам, "водопадный метод" производства полностью изжил себя». По его словам, конвейер в «Гостехе» обеспечит «единый технологический стек»: в национальный фонд алгоритмов и программ будет отгружаться полезный код, автоматически собранный конвейером, который можно будет переиспользовать для оперативной разработки новых сервисов и совершенствования имеющихся. По словам господина Гребенщикова, «Диасофт» уже внедрил собственную «фабрику» выпуска ПО и «спустя год получил существенную прибавку к прибыли, скорость производства полезного функционала значительно выросла, поэтому мы считаем, что подход ФКУ "Государственные технологии" обоснован и эффективен».

Дмитрий Бутрин