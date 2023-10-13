Что должно переехать на «Гостех» до конца 2023 года

До конца 2023 года на платформу «Гостех» по указу президента переведут системы или части систем 24 федеральных и 11 региональных органов исполнительной власти. Например, это будет ГИС мониторинга состояния окружающей среды, ФГИС «Такси», региональные сервисы Санкт-Петербурга, Липецкой области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Челябинской области, Новосибирской области, Пермского края, Белгородской области. Также до конца года на платформе появятся новые сервисы Росимущества, ФОМС, Минздрава, Минспорта, Социального фонда и ряд витрин данных: витрины сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего, общего среднего и среднего специального образования, витрина сведений о гражданах, которым присвоены спортивные разряды и спортивные звания, витрина сведений о состоянии здоровья граждан и гражданах, состоящих на диспансерном учете (наблюдении), витрина сведений об оказанных медицинских услугах.

Дмитрий Бутрин