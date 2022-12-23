Прокуратура Самарской области засекретила результаты проверки в отношении вице-губернатора Виктора Кудряшова

Прокуратура Самарской области засекретила результаты проверки в отношении первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, проведенной по запросу первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Андрея Лугового.

В начале этого года депутат потребовал проверить действия высокопоставленного самарского чиновника, имеющего доступ к государственной тайне, на наличие угрозы национальной безопасности РФ. В частности, летом 2021 года вице-губернатор без подачи уведомления в Федеральную службу безопасности выезжал в Грузию через границу с Абхазией. В Грузии с 2021 года проживает старший сын Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов, который в своем аккаунте в Instagram (деятельность Meta признана в России экстремистской и запрещена) многократно критиковал политику Владимира Путина и специальную военную операцию на Украине.

Как следует из ответа прокуратуры парламентарию (имеется в распоряжении «Ъ»), прокурорская проверка подтвердила факт нарушения Виктором Кудряшовым порядка уведомления о выезде за пределы Российской Федерации. За нарушение порядка уведомления вице-губернатор привлечен к ответственности по ч. 7 ст.13.12 КоАП РФ (Нарушение правил защиты информации, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тыс. руб.).

Кроме того, Виктор Кудряшов, по данным Андрея Лугового, при оформлении допуска к государственной тайне не уведомил Федеральную службу безопасности о наличие у своего отца Владислава Кудряшова судимостей — по ч. 2 ст. 92 УК РСФСР (Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением) и по ст. 175 УК РСФСР (Умышленное истребление или повреждение имущества, принадлежащего частным лицам).

Как объяснил в ходе проверки Виктор Кудряшов, он не знал, что его отце был судим, так как родители развелись, когда ему было три года. Кроме того, высокопоставленный чиновник указал не точную дату рождения отца, поскольку якобы указывал ее со слов матери. После проверки прокуратуры Управлением по защите государственной тайны Самарской области принято решение о переоформлении доступа к секретным документам.

Депутат Госдумы РФ также требовал проверить информацию о том, что близкие родственники Виктора Кудряшова, возглавляющего один из крупнейших регионов России, ведут антироссийскую деятельность. Помимо Юрия Кудряшова с критикой действующей власти выступал и младший сын председателя облравительства Антон Кудряшов.

Эти факты в прокуратуре проверять не стали, поскольку на момент проверки аккаунты в социальных сетях оказались удалены, хотя в открытых источниках имеются скриншоты с информацией со страниц сыновей Виктора Кудряшова.

Евгений Чернов