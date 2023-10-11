Самарский чиновник не стал комментировать заявление пригрозившего релокантам Магаданом Виктора Володина
Врио председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов отказался комментировать заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, отметившего, что релокантам, «радующимся выстрелам по России» и желающим победы Киева, лучше не возвращаться в страну, в противном случае им «обеспечен Магадан». Господин Володин отметил, что России «не нужны» те, кто мигрирует из государства в государство, а затем возвращаются обратно.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Виктора Кудряшова неоднократно критиковали за то, что его старший сын Юрий до недавнего времени проживал в Грузии, откуда писал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) критические посты, осуждающие Владимира Путина, проведение СВО на Украине и Рамзана Кадырова. После возникшего скандала он закрыл свою страницу. На антироссийскую деятельность сыновей Виктора Кудряшова жаловался депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который передал эту информацию в прокуратуру. Данные проверки надзорное ведомство раскрывать не стало.
Незадолго до выборов губернатора Самарской области сын чиновника вернулся в Россию. Юрий Кудряшов с женой и ребенком в настоящее время находятся в Самаре.