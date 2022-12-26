Виктора Кудряшова взяли под охрану

Прокуратура Самарской области отказалась разглашать результаты проверки в отношении первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, проведенной по требованию первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Андрея Лугового. Однако в распоряжении «Ъ» оказался ответ прокуратуры господину Луговому. Из письма следует, что Виктор Кудряшов, имеющий доступ к государственной тайне, не уведомил Федеральную службу безопасности о наличии у его отца двух судимостей и проживании старшего сына в недружественной РФ стране — Грузии, к которому вице-губернатор выезжал без уведомления органов безопасности. По словам юристов, сокрытие данных может стать основанием для увольнения высокопоставленного чиновника в связи с утратой ­доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Андрей Луговой требовал проверить действия вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова (на фото) на наличие угрозы национальной безопасности РФ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Депутат Госдумы Андрей Луговой требовал проверить действия вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова (на фото) на наличие угрозы национальной безопасности РФ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Самарской области отказалась разглашать результаты проверки в отношении первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, проведенной по требованию первого зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Андрея Лугового. В начале этого года депутат потребовал проверить действия высокопоставленного самарского чиновника, имеющего доступ к государственной тайне, на наличие угрозы национальной безопасности РФ. В частности, летом 2021 года вице-губернатор без подачи уведомления в Федеральную службу безопасности выезжал в Грузию через границу с Абхазией. В Грузии с 2021 года проживает старший сын Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов, который в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) многократно критиковал политику Владимира Путина и специальную военную операцию на Украине. В комментариях к посту украинского журналиста Дмитрия Гордона Юрий Кудряшов критиковал главу государства Владимира Путина и специальную военную операцию.

Прокурорская проверка подтвердила факт нарушения Виктором Кудряшовым порядка уведомления о выезде за пределы Российской Федерации. Как следует из ответа прокуратуры Андрею Луговому, за нарушение порядка уведомления вице-губернатора привлекли к ответственности по ч. 7 ст. 13.12 КоАП РФ («Нарушение правил защиты информации», для должностных лиц предусмотрен штраф 3–4 тыс. руб.). Кроме того, Виктор Кудряшов, по данным Андрея Лугового, при оформлении допуска к государственной тайне не уведомил Федеральную службу безопасности о наличии у его отца Владислава Кудряшова судимостей — по ч. 2 ст. 92 УК РСФСР («Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением») и по ст. 175 УК РСФСР («Умышленное истребление или повреждение имущества, принадлежащего частным лицам»). Как объяснил председатель облправительства, он не знал, что его отец был судим, так как родители развелись, когда ему было три года. Кроме того, чиновник сообщил неточную дату рождения отца, поскольку якобы указывал ее со слов матери. Управлением по защите государственной тайны Самарской области, как указано в письме господину Луговому, принято решение о переоформлении доступа к секретным данным. Соответствующие документы направлены в УФСБ региона. Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, переоформление допуска к государственной тайне — стандартная процедура, предусмотренная по широкому перечню оснований, будь то назначение на должность, связанную с допуском к определенной информации, вступление в брак, возвращение из длительной командировки и т.д., однако непредоставление данных при оформлении доступа к секретным сведениям может стать основанием для увольнения, к примеру в связи с утратой доверия. «Непредоставление данных, которые могут повлиять на принятие решения о предоставлении лицу доступа к гостайне, может повлиять только на то, будет ли этот доступ предоставляться. Стать основанием для увольнения само по себе для должностного лица это не может, но гипотетически это решение может быть принято по другим основаниям, в том числе на основании утраты доверия»,— говорит Дмитрий Горбунов. В Самаре таким прецедентом стало увольнение Сергея Блохина с должности заместителя начальника Куйбышевской железной дороги в 2021 году. Топ-менеджер, экс-депутат Самарской губернской думы шестого созыва от «Единой России» Сергей Блохин не уведомил РЖД о том, что его сын обучается в Пекинском транспортном университете в Китае. Сначала зам­начальника лишился доступа к гостайне, а через несколько месяцев был уволен из структуры РЖД.

Кроме того, депутат Госдумы РФ также требовал проверить информацию о том, что близкие родственники Виктора Кудряшова, возглавляющего один из крупнейших регионов России, ведут антироссийскую деятельность. Помимо Юрия Кудряшова с критикой действующей власти выступал и младший сын председателя обл­правительства Антон Кудряшов. В частности, в соцсети «Вконтакте» он призывал не поддерживать внесение поправок в Конституцию РФ в ходе всенародного голосования. Кроме того, в другой недружественной стране — Англии — проживает родная сестра Виктора Кудряшова Лариса Борнетт (Кудряшова). Эти факты в прокуратуре проверять не стали, поскольку на момент проверки аккаунты в социальных сетях оказались удалены, хотя в открытых источниках имеются скриншоты с информацией со страниц сыновей Виктора Кудряшова. В прокуратуре Самарской области отказались придавать огласке результаты проверки вице-губернатора, сославшись на законодательство РФ. «Органы прокуратуры действуют гласно в той степени, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. Объем информации, предаваемый гласности, определяет органом прокуратуры. Иной информации, доступной для разглашения в средствах массовой информации, не имеется»,— отметили в прокуратуре. Какой закон не позволяет надзорному органу разглашать результаты проверки в отношении чиновника, не указывается. В соответствии со ст. 40 закона «О СМИ», отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или другую охраняемую законом тайну, однако в материалах проверки в отношении Виктора Кудряшова такие сведения отсутствуют.

Евгений Чернов