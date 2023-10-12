Президент Израиля заявил, что страна не совершает военных преступлений в Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что обвинения страны в участии в военных преступлениях «полностью вырваны из контекста». Отвечая на вопрос журналистки CNN о том, чувствует ли Израиль, что он вовлечен в военные преступления, господин Герцог сказал, что все операции планируются с учетом международного права.

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«Израиль соблюдает международное право, действует в соответствии с международным правом. Каждая операция защищена, рассмотрена и проверена юридически. При всем уважении, я искренне считаю, что этот (вопрос) вырван из контекста»,— заявил Ицхак Герцог на пресс-конференции.

Президент Израиля сказал, что он разочарован тем, что ему сразу был задан вопрос о военных преступлениях Израиля, хотя все видели, как жестоко действует «Хамас».

Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, в свою очередь, заявил, что удары по гражданской инфраструктуре Газы нельзя назвать военными преступлениями, так как Израиль «защищает себя в очень сложных условиях».

Через три дня после начала конфликта «Хамаса» и Израиля комиссия ООН начала сбор информации о совершенных в Израиле и секторе Газа военных преступлениях. В своем пресс-релизе организация заявила о наличии «явных доказательств» военных преступлений во время «всплеска насилия в Израиле и Газе», пообещав продолжать собирать информацию о причастных к нарушениям международного закона.

В ООН осудили «Хамас» за убийство мирных жителей и захват заложников, а Израиль — за блокаду территории, являющейся частью плана «Железные мечи», в ходе которой ЦАХАЛ заблокировал поставку воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива в Газу. В обращении к гражданам нового военного правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Каждый член "Хамаса" — мертвец», а министр обороны обозначил, что Израиль намерен «стереть "Хамас" с лица земли».

Подробнее о новом военном правительстве Израиля — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Арсений Пушкин