Нетаньяху: боевики «Хамаса» будут уничтожены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации, официально объявив о формировании чрезвычайного правительства в условиях ведения боевых действий. Он заявил, что Израиль «уничтожит» боевиков «Хамаса» за применение насилия к израильтянам.

«Каждый член Хамаса — мертвец»,— сказал господин Нетаньяху, его слова приводит The Times of Israel. Министр обороны Йоав Галант добавил, что Израиль намерен «стереть ''Хамас'' с лица земли».

В состав чрезвычайного правительства помимо Биньямина Нетаньяху вошли лидер оппозиционной партии «Махане мамлахти» Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант. Они будут принимать все ключевые решения, касающиеся боевых действий.

Боевики «Хамаса» вторглись в приграничные районы Израиля 7 октября. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По последним данным, на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, ранены более 3,7 тыс. человек. Палестинская сторона сообщала о гибели 1,1 тыс. человек и ранении свыше 5,3 тыс. человек.

Подробнее о чрезвычайном правительстве — в материале «Ъ» «Правительство военного единства».

Лусине Баласян