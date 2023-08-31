Минтранс готовит самолеты для денег

Как выяснил “Ъ”, три перевозчика — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly — согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую. По расчетам аналитиков, на страховое урегулирование по этим лайнерам потребуется 80–96 млрд руб. Компании при этом обязаны будут направить на эти сделки всю чистую прибыль за 2022 год. Существенным образом это требование коснется только S7, которая пока продолжает согласования с Минтрансом и иностранными собственниками. Utair, по данным “Ъ”, решил обойтись без госфинансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, на данный момент три авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly — предварительно согласовали с Минтрансом выделение средств ФНБ на приобретение самолетов у западных лизингодателей. Соответствующее совещание состоялось в конце прошлой недели, рассказал источник “Ъ” в Минтрансе. «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 самолетов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 бортов различных собственников, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation. «Аэрофлот» в начале лета планировал получить как минимум 47 самолетов, но, по словам собеседника “Ъ”, продолжается «крайне тонкий процесс согласований».

Ключевой стимул переоформления самолетов из иностранной собственности в российскую — возможность их вывода из реестров Бермуд и Ирландии, что позволит летать на них за рубеж. На 13 марта 2022 года российские авиакомпании эксплуатировали 721 воздушное судно, зарегистрированное в Бермудском реестре (ВСАА), к концу года их оставалось 520 (см. “Ъ” от 9 декабря 2022 года), а на конец июня 2023 года — 475.

Российские авиакомпании надеются рассчитаться с западными собственниками самолетов в рамках страхового урегулирования, которое разрешено санкциями ЕС (см. “Ъ” от 24 июля). В случае компаний из США речь может идти и о прямом выкупе. В любом случае для проведения сделки необходима лицензия американского Минфина (OFAC). Эти лицензии по большинству сделок выдавались на три месяца и действуют до конца сентября.

У перечисленных авиакомпаний все готово для проведения расчетов, тогда как другие пока не завершили всех согласований. Так, по информации собеседника “Ъ” в Минтрансе, S7 не планирует «отказываться от возможности госфинансирования».

Однако, продолжает источник “Ъ” в министерстве, компания «все еще находится в процессе согласований, хотя вступила в процесс раньше остальных». «S7 планирует выкупать самолеты у иностранных лизингодателей и готовит заявки для подачи на рассмотрение комиссий Минтранса и правительства»,— сказал он. По словам другого источника “Ъ”, в заявках в Минтранс перевозчики приводят предполагаемое количество и возраст самолетов, условия сделок по которым удалось согласовать, их стоимость, а также обоснования, такие как социальная значимость и востребованность маршрутов, на которых эти самолеты будут эксплуатироваться.

Utair, по словам собеседника “Ъ”, смог согласовать переоформление девяти своих Boeing и «решил самостоятельно привлекать средства».

Привлекательность госфинансирования снижает новое требование Минтранса: если авиакомпания получала в 2022 году субсидии за перевозки и при этом получила чистую прибыль по итогам года, то она должна всю ее направить на финансирование сделок с иностранцами. Чистая прибыль S7 за 2022 год превысила 34 млрд руб., и только в рамках субсидии за пассажирооборот авиакомпания получила почти 23 млрд руб. Utair тоже получал субсидии и закончил год с более 4 млрд руб. чистой прибыли. «Аэрофлота» требование не коснется, так как он получил 40,5 млрд руб. убытка по РСБУ за 2022 год (без учета корректировки на новый стандарт учета аренды).

В Минфине вопросы “Ъ” переадресовали в Минтранс. В Минтрансе, Росавиации и пресс-службах авиакомпаний топ-5 “Ъ” не ответили. В «Уральских авиалиниях», получивших в 2022 году 13,5 млрд руб. чистой прибыли и 9,5 млрд руб. за внутренний пассажирооборот, отказались от комментариев. Связаться с iFly, получившей почти 690 млн руб. убытка, не удалось: все шесть самолетов перевозчика, летают из которых пять, остаются в двойной регистрации, что оставило ее без зарубежных рейсов.

Многие авиакомпании, по данным “Ъ”, также изначально смущало то, что все самолеты будут оформляться на лизинговую «НЛК-Финанс», подконтрольную Росавиации. Условия лизинга от «НЛК-Финанс» при этом пока неизвестны. По информации собеседника “Ъ” в Минтрансе, участникам встречи так и не предоставили на ознакомление проекта постановления, которое регулировало бы распределение средств, порядок расчетов или право пользования самолетами. Сейчас, по информации “Ъ”, такой документ существует только для сделок с парком «Аэрофлота». Другие перевозчики беспокоились, что до конца сентября не успеют получить параметров договоров с лизингодателем и конкретных условий софинансирования из ФНБ. По словам другого собеседника “Ъ”, близкого к Минтрансу, документ «проходит финальные стадии согласования». Проекты соглашений эксплуатантов с «НЛК-Финанс», по словам собеседника “Ъ”, «будут прорабатываться после решения первоочередной задачи — определения порядка софинансирования сделок из госсредств».

Стоимость 18 среднемагистральных самолетов «Аэрофлота», по оценке аналитика канала «Мои инвестиции» Елены Сахновой, может составить от 45 млрд до 53 млрд руб. 19 Airbus «Уральских авиалиний» могут оцениваться в 28–33 млрд руб. Три А330 iFly эксперт оценивает в 9–10 млрд руб. Таким образом, совокупно речь идет о 82–96 млрд руб.

На выкуп самолетов предусмотрено 300 млрд руб. из ФНБ, но, возможно, сейчас доступно не более 100 млрд руб. Часть источников “Ъ” на рынке сообщала, что «Аэрофлот» приобрел на средства ФНБ десять дальнемагистральных Boeing 777 и восемь Airbus А330. Все они находились не в операционном, а в финансовом лизинге, и власти ЕС еще в конце 2022 года разрешили досрочно завершать такие контракты. По оценке собеседников “Ъ”, Boeing обошлись в 90–100 млрд руб., Airbus — в 55 млрд руб. Впрочем, близкий к «Аэрофлоту» источник “Ъ” возражает, что группа приобрела А330 «на собственные средства» и на «НЛК-Финанс» были оформлены только Boeing. Он также настаивает, что приведенная аналитиками и источниками “Ъ” общая сумма сделок по ним была в полтора—два раза ниже.

Айгуль Абдуллина