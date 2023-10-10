Депутаты против мошенников

Госдума во вторник единогласно приняла в первом чтении законопроект о праве граждан устанавливать запрет на заключение с ними кредитных договоров. Замысел авторов документа — поставить дополнительный заслон мошенническим действиям с использованием социальной инженерии — депутаты горячо одобрили, но предложили и ряд других мер по усилению борьбы с мошенниками и прочими асоциальными элементами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пакет поправок к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите» прошлой весной внесла в Думу группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку, членом фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Анатолием Аксаковым (см. “Ъ” от 21 апреля). Они предложили дать гражданам право установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ними договоров потребительского займа. Эта мера должна затруднить мошеннические действия по переводу денежных средств без согласия клиента, отмечается в пояснительной записке: «Основным инструментом для хищения средств остается использование приемов и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение».

Согласно поправкам, для установления или снятия самозапрета гражданин должен подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг.

Но даже после снятия запрета заключить кредитный договор можно будет только через три дня. «"Период охлаждения" позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением договора потребительского займа, а также позволит гражданину еще раз подумать, нужно ли ему брать кредит»,— пояснил депутатам господин Аксаков.

Участники рынка и эксперты ранее указывали на ряд недостатков проекта, например излишнюю детализацию условий самозапрета (см. “Ъ” от 25 сентября). Но депутаты в основном сосредоточились на том, чего в этом документе не хватает.

Так, Елена Драпеко (СРЗП) предложила предусмотреть в проекте кредитные ограничения для некоторых лиц: «Есть граждане, которые, оставаясь дееспособными, все равно находятся в группе риска. Это игроманы, ведь игромания на сегодняшний день не признана психическим заболеванием. Это наркоманы. Может быть, нам предусмотреть меру, которая ограничивала бы таким категориям граждан возможности брать кредиты?» «Давайте поправку, рассмотрим,— живо отозвался господин Аксаков.— Есть еще шопоголики — те, кто идет в магазин и тратит деньги, а потом хватается за голову».

Яна Лантратова (СРЗП) похвалила законопроект, но предложила, чтобы не дать мошенникам ни единого шанса, предусмотреть механизм снятия самозапрета только при личном присутствии гражданина. Анатолий Аксаков с этим не согласился: «Не всегда у человека есть возможность прийти в банк».

Алексей Куринный (КПРФ) выразил мнение, что «для нормального здорового адекватного человека такой механизм не нужен и скорее он направлен на защиту наших пенсионеров».

Он предложил в случае желания гражданина снять самозапрет с его согласия оповещать через те же «Госуслуги» его родственников. Господин Аксаков ответил, что готов рассмотреть и такую поправку, но с тем, что проект ориентирован только на старшее поколение, не согласился. И в доказательство рассказал, как недавно к нему в кабинет «забежал относительно молодой человек, сотрудник Госдумы, юрист» со словами «я сейчас своими руками перевел деньги мошеннику».

Олег Нилов (СРЗП) пошел еще дальше и предположил, что законопроект — «временная мера, пока мы не наведем порядок и не искореним мошенничество как класс». Заодно он высказался за усиление наказания за мошенничество до 15 лет лишения свободы. «Поправки вносите, но не к этому законопроекту, это другая тема»,— мягко напомнил коллеге Анатолий Аксаков.

Владимир Плякин («Новые люди»), выступая от фракции, назвал проект «крайне актуальным», но одного этого инструмента, по его мнению, в борьбе с мошенничеством недостаточно.

«Речь идет о праве, а не об обязанности. Люди в повседневной жизни не задумываются о возможности установить такой запрет, пока лично не столкнутся с мошенниками. Поэтому фракция "Новые люди" внесла законопроект, в котором предложила обязать банки уведомлять о взятом кредите по номеру телефона, который оставил сам заемщик»,— рассказал депутат. Эту инициативу фракция намерена оформить в виде поправки ко второму чтению.

Наконец, соавтор законопроекта Константин Бахарев («Единая Россия») процитировал полученное на днях обращение московской пенсионерки, которая устала от постоянных звонков мошенников и просит ускорить принятие закона о самозапрете на кредиты. «Но тяжелей всего читать обращения граждан в случаях, когда угрозы уже реализованы, на их имя взяты фиктивные кредиты»,— посетовал единоросс. По его мнению, законопроект станет эффективным инструментом, потому что «предложена нормальная рабочая схема».

С этим выводом Дума согласилась единодушно: за принятие поправок в первом чтении проголосовали 412 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Ксения Веретенникова