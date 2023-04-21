Кредитная самоограниченность

В Госдуму внесен долгожданный законопроект, позволяющий гражданам устанавливать запрет на выдачу им кредитов и займов банками и МФО. Эта мера, по мнению экспертов, может стать действенным средством борьбы с мошенничествами, однако вступить в силу она сможет только в середине следующего года. При этом к самой процедуре установки и снятия запрета у участников рынка есть вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В четверг, 20 апреля, в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий право граждан на введение запрета на выдачу им потребительских кредитов и займов. Установить запрет можно сразу как на все кредиты, так и на отдельные их виды, за исключением ипотеки и автокредитов. Для установки запрета заемщик должен будет через портал госуслуг направить заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Запрет начнет действовать на следующий день, а снять его можно будет через два дня после подачи соответствующего заявления. Если гражданину, установившему запрет, выдадут кредит, он будет иметь полное право не гасить его, а кредитная организация не сможет требовать возврата денег.

Целью законопроекта является предупреждение практик мошеннического получения потребительских кредитов путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с использованием методов социнженерии, отмечается в пояснительной записке. Авторы документа считают, что «период охлаждения» в два дня на снятие запрета позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением договора потребительского кредита. В ЦБ также считают это достаточным сроком «охлаждения», чтобы человек мог сам одуматься или посоветоваться с близкими, и «такой срок не должен быть обременительным» для заемщиков.

Ввести самозапрет на выдачу кредитов, зафиксировав это в кредитной истории, ЦБ предложил еще в середине 2022 года (см. “Ъ” от 15 июня 2022 года). Однако на разработку и согласование параметров законопроекта ушло больше полугода. При этом, по словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, за год почти вдвое (до 19,2 тыс.) увеличилось количество обращений пострадавших от мошенников, берущих потребкредиты или займы от имени граждан и без их согласия. «В течение прошлого года наблюдался устойчивый тренд к росту поступающих сигналов, и с началом 2023 года тенденция сохранилась»,— отмечает госпожа Лазарева.

Эксперты отмечают потенциальную эффективность введения подобных запретов для борьбы с мошенничеством, хотя их удивляет длительный срок вступления в силу документа — 1 июля 2024 года. Как отмечает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, какие-либо простые операции — например, тотальный запрет на взятие кредитов — размещать в БКИ не составляет труда, и так же просто его проверять кредитным организациям. «Более сложные комбинации видов кредита и каналов выдачи могут требовать больше времени, но тоже несложны технологически»,— уверен он. Однако, как пояснили в Банке России, для настройки механизма требуется издание нормативных актов, технологическая донастройка госуслуг, БКИ, банков и МФО. «На это нужно не менее года»,— оценивают в регуляторе.

Но у участников рынка есть вопросы и к процедурам. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков указывает, что, «по мнению ряда банков, необходимо включить в законопроект количественные ограничения, например, внесение информации о запрете или его снятии не чаще одного раза в неделю или месяц». Отсутствие же разумных ограничений «может привести к ошибкам при запросе сведений, а также к появлению мошеннических схем», отмечает он. Кроме того, АБР предлагает ограничить дифференциацию условий запрета определенным набором параметров. «Предлагаемая законопроектом детализация условий запрета неизбежно приведет к возникновению ошибок вследствие недостаточного уровня финансовой грамотности, невнимательности граждан, а также создаст высокие риски возникновения операционных ошибок со стороны самих банков»,— поясняет господин Войлуков.

Глава совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев отмечает, что двухдневная отсрочка на снятие запрета — хороший барьер против злоумышленников. «Однако ее может быть недостаточно, если также легко, как перехват управления учетной записью в госуслугах, можно будет поменять адрес для уведомления самого физического лица о том, что он "снял" запрет»,— указывает он. Гораздо эффективнее, по его мнению, может оказаться практика «второго ключа», когда определенные операции можно совершить только при их авторизации доверенным лицом, или включение двухфакторной идентификации для доступа к порталу госуслуг.

Максим Буйлов