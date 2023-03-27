Пляшите, вам кредит

На рассмотрение в Госдуму внесен проект, обязывающий кредиторов уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о том, что на их имя оформлен договор кредита или займа. Инициатива направлена на борьбу с мошенничеством, но недоработана, считают эксперты. По их мнению, мера будет более эффективной при информировании после одобрения, но до выдачи ссуды. В ЦБ же считают, что для защиты граждан достаточно самозапрета на кредиты и займы в кредитной истории (КИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Законопроект, предусматривающий автоматическое уведомление граждан об оформлении на их имя кредита или займа через портал «Госуслуги», внесен в Думу партией «Новые люди» 27 марта. Депутаты уверены, что такая мера позволит «не только обеспечить защиту прав граждан, но и поможет кредитным и микрофинансовым организациям (МФО) эффективнее бороться с мошенничеством».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в 2022 году 5% граждан находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты на свое имя. В Москве и Московской области таких граждан было 8%.

Большинство опрошенных “Ъ” кредиторов не ответили на запросы. Лишь в ВТБ поддержали инициативу, назвав ее эффективной для борьбы с мошенниками. Она позволит пользователю централизованно в одной системе получать информацию о кредитных займах в разных финансовых учреждениях и оперативно реагировать на какие-либо изменения данных, отметили там.

Но эксперты в пользе законопроекта сомневаются. Мера не может быть эффективной сама по себе, поскольку законопроект предполагает, что сведения о займе будут предоставляться после его выдачи, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Это станет более понятно в ходе обсуждения законопроекта, говорит глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Но более логично было бы оповещать клиента финансовой организации об оформлении кредита на его имя не тогда, когда деньги уже выданы, а в момент одобрения кредита, когда процесс выдачи можно остановить, если документами заемщика воспользовались злоумышленники»,— полагает он.

Однако, если у заемщика нет профиля на «Госуслугах», либо к его профилю не привязан действующий контракт с оператором мобильной связи, либо номер указан неверно, он просто не получит уведомления от «Госуслуг» о том, что от его имени заключен договор с банком или МФО, добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Мера работала бы против мошенников только в случае, если дальнейшее заключение договора было бы невозможно без подтверждения со стороны получателя уведомления»,— уверен господин Горбунов.

Нельзя исключать и перехват мошенниками учетных данных, предостерегает заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. «Решением проблемы может стать внедрение двухфакторной идентификации, регулярная проверка своей кредитной истории физическими лицами, использование практики "второго ключа", предполагающей наличие доверенного лица»,— перечисляет он.

В ЦБ же уверены, что граждане должны подумать о своей защите сами.

«Мы уже предложили ввести механизм самозапрета на кредиты и займы, который будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов (а не только того банка, в котором человек имеет счет). Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории,— пояснили там.— Банки и МФО перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в КИ заемщика наличие такого самоограничения. Если такой запрет установлен, кредитор должен будет отказать в выдаче. Если же, несмотря на запрет, договор потребительского кредита или займа будет заключен, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств».

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, 14 июня 2022 года: «Банки и МФО перед выдачей займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений».

Человек, который пожелал воспользоваться такой опцией, сможет ее отменить, если действительно намерен получить кредит или заем, и ведение, и снятие самозапрета будут бесплатными и неограниченными по числу, добавили в ЦБ. Соответствующий законопроект прошел межведомственное согласование, обсуждался с рынком и готовится к внесению в Госдуму.

Полина Трифонова, Максим Буйлов