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Коммерсантъ FM
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3 из 10 россиян хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

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Правительство поддержало самозапрет на кредиты для граждан. Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 28% россиян уже решили, что поставят запрет на выдачу себе кредитов, как только соответствующий функционал заработает. 32% пока не планируют оформлять отказ от кредитования, остальные не определились. Мужчины чаще женщин демонстрируют желание пойти на такой шаг. Готовность к отказу от займов также растет вместе с возрастом. При этом респонденты, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных сограждан.

Инициативу, призванную защитить россиян от мошенников, внесли в Госдуму в апреле. Согласно документу, заемщик сможет отправить заявление о самозапрете во все бюро кредитных историй через единый портал «Госуслуги». Снять ограничение можно будет через сутки.

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