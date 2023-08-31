3 из 10 россиян хотят установить самозапрет на выдачу кредитов

Правительство поддержало самозапрет на кредиты для граждан. Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 28% россиян уже решили, что поставят запрет на выдачу себе кредитов, как только соответствующий функционал заработает. 32% пока не планируют оформлять отказ от кредитования, остальные не определились. Мужчины чаще женщин демонстрируют желание пойти на такой шаг. Готовность к отказу от займов также растет вместе с возрастом. При этом респонденты, имеющие займы, выступают за самозапрет реже незакредитованных сограждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Инициативу, призванную защитить россиян от мошенников, внесли в Госдуму в апреле. Согласно документу, заемщик сможет отправить заявление о самозапрете во все бюро кредитных историй через единый портал «Госуслуги». Снять ограничение можно будет через сутки.