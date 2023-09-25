Самоограничение сочли слишком ограниченным

На этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, разрешающий вводить самозапрет на получение кредитов. Идея обсуждается уже больше года, но к документу остаются претензии. В частности, участники рынка и эксперты критикуют положения, излишне детализирующие виды и способы заключения кредитных договоров, полагая, что граждане могут запутаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В конце прошлой недели финансовый комитет Думы вынес заключение на законопроект о самозапрете на выдачу потребительских кредитов, который 26 сентября должен рассматриваться в первом чтении. Разрешить гражданам ограничивать себя в получении кредита Банк России предложил еще летом прошлого года (см. “Ъ” от 15 июня 2022 года), однако законопроект был внесен в Думу только в апреле этого года.

В отзыве финансового комитета Госдумы отмечается, что в законопроекте предусмотрена излишняя детализация видов кредитов, кредитных договоров и способов получения кредитов, которые могут запутать гражданина, в результате чего он рискует неправильно оформить самозапрет. Также не описаны действия кредитной организации в случае, если она на запрос в одно квалифицированное бюро кредитных историй (КБКИ) получила сведения о наличии самозапрета, а от другого — о его отсутствии.

Кроме того, в законопроекте говорится, что гражданин может подать заявление на самозапрет только через портал госуслуг. «Должны быть разные способы подать заявление, в том числе и лично на бумаге, для этого можно использовать МФЦ или почту»,— подчеркивает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Председатель национального совета финансового рынка Андрей Емелин обращает внимание, что предлагаемая законопроектом чрезмерная детализация условий запрета потребует от граждан высокого уровня личной финансовой грамотности и внимательности при выборе опций для установления запрета и неизбежно приведет к возникновению многочисленных ошибок со стороны клиентов и последующих споров. Кроме того, по его словам, многочисленность возможных вариантов запрета создаст риски возникновения операционных ошибок и со стороны самих кредитных организаций.

Господин Емелин полагает, что такая дифференциация условий запрета потребует от кредиторов и операторов госинформсистем большого объема операционных и финансовых ресурсов. Зампредседателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев обращает внимание, что даже сами кредитные организации одинаковые типы кредитных продуктов в маркетинговых целях называют по-разному.

Правозащитники также отмечают, что в законопроекте излишне детально описан и вид электронной подписи. «Здесь имеется в виду "Госключ", который есть у очень малого количества граждан, и оформлять его только для этого заявления довольно странно»,— говорит руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Юристы же обращают внимание, что законопроект предполагает борьбу с последствиями, а не с проблемой. По мнению партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Сергея Учителя, в первую очередь нужно заниматься «не самоограничением», а борьбой с утечками и за сохранность персональных данных граждан и сохранение банковской тайны. «Также необходимо более внимательно посмотреть и на саму процедуру выдачи кредитов, особенно онлайн, так как не секрет, что зачастую в мошеннических схемах принимают участие сотрудники кредитных организаций»,— считает он.

Зато в БКИ не согласны с критикой законопроекта. Так, в ОКБ считают, что, когда есть несколько источников одной и той же информации, рано или поздно возникнут случаи расхождения сведений между ними или из-за сбоев, или из-за разницы в скорости загрузки данных. «Наличие единого канала приема заявлений на самозапрет — это хорошая идея, так как она обеспечивает единообразие и как следствие снижает технологические риски сбоев. При этом "Госуслуги" кажутся более чем доступным и привычным каналом, к которому имеет доступ большинство граждан, особенно тех, кто вовлечен в рынок кредитования», — пояснили в ОКБ.

В «Скоринг Бюро» полагают, что «реализация самого сервиса на портале госуслуг обещает предоставить удобную возможность запретить получение всех видов кредитов, и только если кто-то захочет, то сможет углубиться в отдельные виды кредитов».

Максим Буйлов, Полина Трифонова